Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Toplumsal refahı artırmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretimi 2025 yılı Ağustos ayında yıllık yüzde 7,1 oranında artarken, imalat sanayii üretiminde ise yüzde 7,7 oranında artış kaydedilmiştir" dedi. Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde enflasyonla kararlılıkla mücadele ederken üretime, yatırıma ve ihracata vereceğimiz desteklerle toplumsal refahı artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,1 yükseldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretimi 2025 yılı Ağustos ayında yıllık yüzde 7,1 oranında artarken, imalat sanayii üretiminde ise yüzde 7,7 oranında artış kaydedilmiştir.

"Ekonomiye duyulan güven her geçen gün daha da güçlenmektedir"

Ağustos ayında sanayi üretimindeki kompozisyon, programımızın arzu ettiği şekilde gerçekleşmiştir. Orta-yüksek teknoloji ürünlerinin üretimi yüzde 19,0 oranında, yüksek teknoloji ürünlerinin üretimi yüzde 8,5 oranında artışla sanayi üretiminin sürükleyicisi olmuştur. Sanayi üretiminde yaşanan pozitif gelişmelerin inşaat ve hizmetlerde süregelen olumlu görünüme de katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Büyümede dengelenme, cari açıkta iyileşme, TL’ye artan güven, tarihi yüksek rezervler, gerileyen risk primi ve depremin etkisine rağmen azalan bütçe görünümüyle ekonomiye duyulan güven her geçen gün daha da güçlenmektedir. Önümüzdeki dönemde enflasyonla kararlılıkla mücadele ederken üretime, yatırıma ve ihracata vereceğimiz desteklerle toplumsal refahı artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

