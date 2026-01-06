Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yanıtladı: En düşük emekli aylığı artacak mı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV'de Türkiye ve Dünya gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Emeklilerle ilgili düzenleme) SSK ve memur emeklilerimiz kurala dayalı artışlarını alıyorlar. Bir ilave düzenleme yapmaya ihtiyacımız yok. Ancak asgari emekli düzenlemesine ilişkin düzenleme bir sosyal destek mantığı içinde getirilmiş bir yaklaşım. Enflasyon farkı kadar bu düzenlemeler yapılıyor.

"Nihai karar Meclisimizindir"

En düşük aylığa ilişkin bu artışın kanunla yapılması yapılması gerekiyor. Bu konularda karara bağlanmadan bir etki değerlendirme yapılıyor. Bütçeyi ve kaynaklara etkisi değerlendirilip bir pozisyon belirlenir. Nihai karar Meclisimizindir. Kısa süre içinde bunlar sonuçlanacaktır. İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak emeklilerimizin yanında olduğumuzu söylemek isterim. Enflasyona ezdirmedik.