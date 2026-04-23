Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yanıtladı: Enflasyon tahmininde revize olacak mı?

TBMM'nin açılışının 105. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Meclis'te düzenlenen resepsiyonla kutlanıyor.

Bölgede yaşanan gelişmeler ve ekonomiye etkileri üzerine gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şunları söyledi:

"Bölgemizde İsrail-ABD ve İran arasında bir savaş var. Bu savaş sadece bu ülkeleri etkilemiyor tüm bölgemizi ve küresel ekonomiyi etkileyen boyutları var. İnsani maliyeti tabi ki tartışılmaz. Bunun yanı sıra ekolojik ve ekonomik maliyetleri var. Ekonomik maliyetler dediğimizde petrol, doğal gaz, petrokimya ürünleri, gübre gibi kritik birtakım girdiler. Tüm bunlar da dünya piyasalarını etkileyen bir durumla karşı karşıyayız. Tüm dünyada enflasyonu yukarı yönlü, büyümeyi aşağı yönlü riske sokan bir gelişme. Ümit ederiz ki bu başlayan ateşkes barışla sonuçlansın. Ama şu anda barış olsa bile bu tahribatın etkisi belirli bir süre maalesef devam edecek. Biz de bir taraftan bu etkileri sınırlandırmaya yönelik tedbirler aldık. Eşel mobil sistemine geçtik aksi takdirde hem petrol fiyatları hem de bunun çeşitli sektörlere yansıması ile daha fazla bir etkilenme söz konusu olacaktı. Bütçeden imkanlarımızı zorlayarak bu alanda etkileri sınırlayıcı tedbirler aldık. Bir taraftan da daha orta vadeli olarak ekonomimizi bu yeni şartlara hazırlayıcı çalışmaları sürdürüyoruz. Bütün dünya etkilendiği gibi biz de kısa vadede etkileniyoruz. Orta vadede Türkiye'nin güvenli liman olarak istikrarını koruyan bir ülke olarak bu süreçlerden güçlenerek çıkacağına inanıyoruz.

"Programınız doğruysa dışsal etkiler sınırlı etkiler"

"Enflasyon tahminlerinde bir revize olur mu" sorusuna ise Yılmaz, şu şekilde yanıt verdi:

"Merkez Bankası bu konuda değerlendirmesini yapacak. Bunu Mayıs ayındaki açıklamalarında göreceğiz. Orta Vadeli Program ise her yıl Eylül ayında güncelleniyor. Dolayısıyla Eylül ayına geldiğimizde zaten bu etkileri de daha saatli bir şekilde görme imkanımız olacak. Programın ana çerçevesi kesinlikle doğru ve o istikamette de kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Aslolan programdır. Programınız doğruysa dışsal etkiler sınırlı ölçüde, belli sürelerde programınıza olumlu veya olumsuz etkilerde bulunabilirler. Ama siz programınızı uyguladığınız sürece er veya geç hedeflerinize ulaşırsınız."