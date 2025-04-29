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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, YASED heyetiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Tolga Demirözü ve heyetiyle görüştü.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, YASED heyetiyle görüştü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin yatırım ortamının geliştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması, küresel ticaret politikalarındaki değişimin ekonomi ve dış ticaretimize etkileri ve uluslararası doğrudan yatırımların artırılması hususlarını değerlendirdik. Yeni seçilen YASED Başkanı Tolga Demirözü ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.

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