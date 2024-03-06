Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yılın ikinci yarısında belirgin sonuçlar alınacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Merkez Bankamızın ilave sıkılaştırıcı adımlarının yanı sıra, maliye politikası ve yapısal reformlar ile destekleyeceğimiz dezenflasyon sürecinde yılın ikinci yarısında belirgin sonuçlar alınacaktır" ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ocak ayına göre ivme kaybetse de şubat ayı enflasyonunun beklentilerin üstünde gerçekleştiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Merkez Bankamızın ilave sıkılaştırıcı adımlarının yanı sıra, maliye politikası ve yapısal reformlar ile destekleyeceğimiz dezenflasyon sürecinde yılın ikinci yarısında belirgin sonuçlar alınacaktır. 2025 yılında enflasyonla mücadele süreci çok daha hızlanacaktır. Orta vadede, 2026 perspektifinde ise sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz çerçevesinde tek haneli enflasyon oranlarına yeniden ulaşmaya kararlıyız"