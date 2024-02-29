Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: YOİKK Eylem Planı hazırlandı, ilan edeceğiz

Mehmet KAYA

Uzun zamandır kamuoyuna açıklanmayan Yatırım Ortamı İyileştirmesi Koordinasyon Kurulu Eylem Planının yenilendiği açılandı.

TOBB Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 57 başlıktan oluşan bir eylem planı hazırlandığını kaydetti.

Cevdet Yılmaz, eylem planının öncelikleri arasında, yatırım ortamı mevzuatında idari ve yargısal süreçlerin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi; sanayi yatırımı öncelikli yatırım yeri imkanlarının geliştirilmesi; hedef odaklı seçici yatırım finansmanı sağlanması; sanayide dijital ve yeşil dönüşümün hızlandırılması, mesleki eğitim ve iş gücü piyasalarındaki ihtiyaçların giderilmesi alalarında eylemlerin planlandığını açıkladı.

Yılmaz, konuşmasında Yatırım Taahhütlü Avans Kredisine ilişkin olarak da bütçe imkanı bulunması halinde, Merkez Bankası kaynakları dışında bu kredi programına bütçe kaynağı sağlamayı da planladıklarını açıkladı.