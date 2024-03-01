Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: YOİKK Eylem Planı'nı tamamladık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında yatırımlarla ilgili özel sektörden gelen ihtiyaç ve taleplere yönelik olarak özel sektör çatı STK’ları ve kamu kurumlarından oluşan paydaşlarla kapsamlı toplantılar yaparak hazırladıkları 57 maddelik YOİKK Eylem Planı'nı tamamladıklarını kaydetti.

Yılmaz, X'ten yaptığı açıklamada, YOİKK Eylem Planının, yatırım ortamıyla ilgili mevzuatın, idari ve yargısal süreçlerinin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi, sanayi için öncelikli olmak üzere yatırım yeri imkanlarının geliştirilmesi, hedef odaklı ve seçici yatırım finansmanı sağlanması, sanayide dijital ve yeşil dönüşümün hızlandırılması, mesleki eğitim ve iş gücü piyasalarındaki ihtiyaçların giderilmesi gibi önemli eylemler içerdiğini kaydetti ve "Bu eylemlerin en hızlı ve etkili bir şekilde hayata geçirilmesi için düzenli aralıklarla işleyişini de takip edeceğiz. Eylem planımızın hazırlanmasında emeği geçen kurumlarımıza, görüş ve önerileri ile katkı sunan STK’larımıza teşekkür ediyorum. Eylem planımız sanayi sektörümüz ve yatırımcılarımız başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." dedi.