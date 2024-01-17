Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan ‘emeklilere ilave artış’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden Kabine Toplantısı sonrası duyurulan ve TBMM'ye sunulacak emeklilere ilave artışa ilişkin açıklama yaptı.

Oranların sadece ilk 6 ay için olduğunu, 6 aylık artış oranlarının dahi yıllık beklenen enflasyonun üzerinde olduğunu aktaran Yılmaz, temmuz ayında yapılacak yasal artışlarla birlikte, yıllık artış oranlarının tüm emekli kesimler için denkleşmiş ve çok daha yüksek oranlara çıkmış olacağını belirtti.

Yılmaz, devamında şunları kaydetti: "Tarihimizin en büyük afetinin yaralarını sardığımız, EYT uygulamasını hayata geçirdiğimiz, jeopolitik risklerle karşı karşıya olduğumuz ve enflasyon ile kararlı mücadele yürüttüğümüz bir dönemde, tüm imkanlarımız ile emeklimizin yanındayız. Ülkemiz istikrar içinde büyüdükçe toplumun her kesimine olduğu gibi emeklimize de daha fazla ve kalıcı refah artışı sağlanacaktır."