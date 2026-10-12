Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Fon soruşturmasında 15 müfettiş görevlendirildi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AA Editör Masası'nda fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 7 şirket ve 131 fona yönelik tedbir ve tasfiye kararlarının, sorunlu yapıların fon piyasasının geneline zarar vermesini önlemeyi amaçladığını söyledi.

Ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, şunları söyledi:

Ekonomimizin temelleri sağlam, makroekonomik görünümümüz son derece sağlam. Özellikle de dünya ile mukayese ettiğimizde büyümemiz devam ediyor.

Bütçe açığımız yönetilebilir seviyelerde

Deprem harcamalarına, savaşın etkilerine, eşel mobil sistemine rağmen bütçe açığımız oldukça yönetilebilir, iyi seviyelerde.

Fon soruşturması

Yeni kurallar, yeni kaideler geldi. Şeffaflık artırıldı, çok daha güven veren bir piyasa yapısı oluşması için kurallar konuldu.

Fon piyasasının belli bir alanında yaşanan hadisenin genel yapıya zarar vermemesi için çok hızlı çekilde tasfiyelerine karar verildi.

Çok yüksek fahiş getiriler elde etmiş veya hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde etmiş kişilerle ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

15 müfettiş görevlendirildi

Şu anda 15 civarında denetmen ve müfettiş ile Devlet Denetleme Kurulu bütün ilgili kurumları kapsayacak şekilde çalışmasını sahada başlattı.

Geniş imkanlarla çok güçlü bir şekilde bu süreci idari yönden Devlet Denetleme Kurulumuz denetliyor.

A1 Capital, Bulls ve Pardus tasfiye edildi

46 bin kişinin olağan yöntemlerle tasfiye sürecine girdiğini söyleyebiliriz. A1 Capital, Bulls ve Pardus tasfiye edildi. 7 şirketten 3'ü ayrılmış oldu, 4 şirket kaldı.

Kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil

Ne olağan tasfiyede, ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil.

Olağanüstü tasfiyeye ilişkin kararlar Meclisimizden geçerse muhtemelen yatırımcı sayısı 100 binin altına düşecek.

Haksız kazancın iadesi sonrası süreç

Hiçbir şekilde hukuki ve genel sorumluluklar ortadan kalkmıyor.

Fahiş gelirden dolayı hukuk dışı işlem yapmamış olsa bile iade olduysa söyleyecek bir şey yok. Hukuk dışı bir işlem soz konusuysa sorumluluklar ortadan kalkmaz.

Yıllardır programlarımızda, hükümet politikalarımızda sermaye piyasalarımızı öncelikli gördük, destekledik. Bundan sonra da en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz.

Hiçkimse bu piyasalara gölge düşürmesin

Hiçkimse bu piyasalara gölge düşürmesin. Buralara yapılan yatırımı sanki suçmuş gibi göstermesin. Bunu yapanlar bu ülkeye zarar verirler.

Borsamızı olumsuz etkilemeyecek anlayış içinde tasfiye süreçleri sürdürülecek. Bu konuda Fon Koordinasyon Kurulumuzun tüm kurumlarımıza yönlendirici yaklaşımı söz konusu.

Yeni fon rehberiyle sorunlu fonların sistemden çıkmasıyla sermaye piyasalarımız eskisinden de güçlü şekilde yoluna devam edecektir.

Hiçkimse piyasalara gölge düşürmesin. Kuruyla yaşı karıştırmayalım. Suçlular cezasını bulacak ama yatırımcıları potansiyel suçluymuş gibi göstermek kabul edilemez.

Özellikle küçük yatırımcımızın bir an önce bu şartlardan kurtulması için çok hızlı bir aksiyon almış durumdayız.

YENİ Parti Milletvekili Özlale'nin fon iddiaları

Her iki bakanımız da çok açık ve net şekilde gerekli cevabı verdiler.

Suç mahiyetinde bir işlem yapan varsa en yakınımız da olsa, partimizde de olsa, bürokraside de olsa gereği yapılır, AK Parti'nin anlayışı budur.

Herkesi aklıselime davet ediyorum. Önünü arkasını görmeden alelacele hükümlerle insanları itibarsızlaştırmaya ve bunun üzerinden siyasi rant oluşturmaya çalışmayın.

Benim yakınımmış, onun yakınıymış, şu partidenmiş hiç fark etmez, gereği yapılır. Suç suçtur, suçlu suçludur.

Yatırım yapabilir insanlar, suçunu delillendirerek, bir şey ortaya koyarsanız eyvallah. Suç işlemiş biri varsa, iktidar olsun muhalefet olsun hesabını birlikte soralım.

Enflasyonla mücadele

Kent içi ulaşım konusunda mutlaka birtakım kuralların gelmesi lazım. Enflasyonun çok üzerinde artışlar yapılmaması lazım.

Terörsüz Türkiye süreci

Bu işin bir devlet politikasına dönüşmesi ve bu çerçevede yürütülen çalışmalarla Terörsüz Türkiye, mecrasında ve olumlu bir şekilde ilerliyor.

Terörle mücadeleye harcadığımız enerjiyi kalkınmaya, demokratik standartlarımızı geliştirmeye yönelteceğiz. Büyük bir fırsat penceresi olarak görüyoruz bunu.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakması

Sahada olumlu ilerleme söz konusu ama zor süreçler. Sabırla süreci takip etmek ve adım adım hedefe yürümek gerekiyor.

Türkiye, kendi sorunlarını başka bir güce, uluslararası kuruluşa götürmeden çözen bir ülke. Tam bir başarıya ulaştığında dünyaya örnek olacak bir başarı hikayesi olacak.