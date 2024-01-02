Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ihracat mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile "2023 Yılı Dış Ticaret Rakamları Açıklaması” programına katıldığını belirtti. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmesinde "2024'te mal ve hizmet ihracatımızı, hedefimiz olan 375 milyar doların üzerine çıkarmak için daha çok çalışacağız. Böylelikle dış ticaret açığı ve cari işlemler dengesindeki iyileşmenin kalıcı bir şekilde tesis edilmesini sağlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, X üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"2023 yılı Aralık ayında 23 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracatımız, 2023 yılı genelinde 255,8 milyar dolara ulaşmıştır. Böylelikle OVP’de 255 milyar dolar olan ihracat hedefinin üzerine çıkılarak Cumhuriyet tarihimizin rekoru kırılmıştır.

Artan ihracatımızla birlikte, son 5 aydır dış ticaret açığı ve cari işlemler açığının düşmeye başlaması da orta vadeli programımızın sağlıklı bir şekilde işlemesi bakımından ayrıca sevindirici bir gelişmedir.

2024'te mal ve hizmet ihracatımızı, hedefimiz olan 375 milyar doların üzerine çıkarmak için daha çok çalışacağız. Böylelikle dış ticaret açığı ve cari işlemler dengesindeki iyileşmenin kalıcı bir şekilde tesis edilmesini sağlayacağız"