Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kararlılık mesajı

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevden affını istemesi üzerine açıklamalar üst üste gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, olayın ardından yaptığı açıklamalarda, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan orta vadeli programımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir" mesajını verdi. Yılmaz'ın açıklamalarının tamamı şöyle:

*Şahsi nedenlerle Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını isteyen Sayın Hafize Gaye Erkan’a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum.

*Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere katıldığı çalışmalarda yaptığı katkıları takdirle hatırlayacağız.

*Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan orta vadeli programımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir.