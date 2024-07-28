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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan vergi düzenlemeleriyle ilgili değerlendirme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Geniş kitlelerden değil, kazanandan vergi almayı hedefleyen düzenlemeler Meclisimizde kabul edildi" şeklinde değerlendirdi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan vergi düzenlemeleriyle ilgili değerlendirme
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vergi düzenlemelerinin Meclis’ten geçmesinin ardından, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın kullandığı ifadeler şöyle:

"Orta Vadeli Programda yer alan politikalar çerçevesinde vergide adaleti sağlamayı, etkinliği artırmayı, kayıt dışılığı engellemeyi öngören, geniş kitlelerden değil kazanandan vergi almayı hedefleyen düzenlemeler Meclisimizde kabul edildi. Hayırlı olsun"

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