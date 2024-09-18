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"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir heyetle hafta sonu New York'a hareket edilecek"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinde ihracata dayalı bir büyüme amaçladıklarını belirterek "Türkiye'nin ikili anlaşmalarını ve ilişkilerini geliştirme çabaları hızlanıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir heyetle hafta sonu New York'a hareket edilecek. Orada yatırımcılar ve iş dünyası ile programlar var. " açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
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"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir heyetle hafta sonu New York'a hareket edilecek"
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Global Leaders Summit zirvesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber Global'e konuşan Bakan Bolat şunları kaydetti:

"Türkiye bütün uluslararası programlarda ana aktörlerden biri konumuna geldi"

"Bütün çabalarımız Türkiye'nin ihracata dayalı büyümesini sürdürmesi. Burada ana görev de Ticaret Bakanlığımıza düşüyor. 100'e yakın desteklerle ihracatçılarımızı uluslararası kurallara uygun şekilde destekleme faaliyetlerimiz devam ediyor. Finansmana ulaşım ve finansmanın maliyetini düşürme noktasında çabalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Uluslararası organizasyonlara katılım, Türkiye'nin ikili anlaşmalarını ve ilişkilerini geliştirme çabaları da hızlanıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir heyetle hafta sonu New York'a hareket edilecek. Orada yatırımcılar ve iş dünyası ile programlar var. Ardından Japonya'da bir çalışma yapılacak. Kırgızistan ve Brezilya'da zirveler peşi sıra geliyor. Başarılar ve gelişmelerle Türkiye bütün uluslararası programlarda ana aktörlerden biri konumuna geldi. Bu da bizim dış ticaretimize yansıdı" dedi.

"Avrupa büyük durgunluk içinde"

Bolat, "Ekonomik büyümede Avrupa büyük durgunluk içinde. Biz de bu şartlarda ihracatımızı elden geldiğinde artırma gayretindeyiz. Bütün gayretimiz dış ticaret açığımızı azaltmak. Burada politikalarımız meyvesini veriyor. 42 milyar dolar cari işlemler açığı kapatılmış vaziyette. Bu da Türk ekonomisine, TL'ye güven sağlıyor. Makro ekonomik istikrara katkıda bulunuyor. Önümüzdeki yıldan itibaren büyümenin hızlanacağı bir sürece başlayacağız" ifadelerini kullandı.

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