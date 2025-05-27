Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'metal' zirvesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde metal sektörüne ilişkin istişare toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulunan Yılmaz, yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlayan ve 94 milyar doları aşan ihracat hacmiyle Türkiye sanayisinin temel yapı taşlarından biri olan metal sektörünün, otomotivden makineye, ana metalden elektromekaniğe kadar geniş bir üretim yelpazesiyle kalkınma vizyonu açısından stratejik konumda bulunduğunu vurguladı.

Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır ve ilgili kurumlarımızın temsilcileriyle birlikte, metal sektörünün kamu, işçi ve işveren temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlayan, 94 milyar doları aşan ihracat hacmiyle Türkiye sanayisinin omurgasını oluşturan bu stratejik sektörü; otomotivden makineye, ana metalden elektromekaniğe uzanan geniş üretim yapısıyla kalkınma vizyonumuzun temel unsurlarından biri olarak görüyoruz.

Toplantımızda; sürdürülebilir üretim, sektörün rekabet gücü ve yapısal ihtiyaçlarının yanı sıra, sosyal tarafların talepleri ve reel sektörün öncelikleri çerçevesinde kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Yüksek katma değer üreten, yeşil ve dijital dönüşüme öncülük eden metal sektörümüzü kamu, özel sektör ve çalışanlarımızın iş birliğiyle daha da güçlendirmekte kararlıyız. Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız olmak üzere katkı sunan tüm taraflara teşekkür ediyorum."