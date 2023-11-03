Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan uzman yardımcı alımı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın uzaman yardımcısı alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, gerekli şartları taşıyan adaylar başvurularını "www.sbb.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.

Adayların listesi, 29 Kasım'da kurumun internet adresinden duyurulacak. Yazılı sınav 17 Aralık'ta saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Adayların sınava girecekleri adresler 8 Aralık'tan itibaren kurumun internet sitesinden duyurulacak ayrıca tebligat yapılmayacak. Sözlü sınav tarihi ve yeri ise daha sonra ilan edilecek.