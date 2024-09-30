Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu: Asya politikamız var, ama Avrupa'dan kopmuyorsunuz

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, yatırım gündemine ilişkin son gelişmeleri aktarmak için katıldığı Bloomberg HT yayınında Türkiye'nin yatırım rotasına ilişkin konuştu.

Dağlıoğlu'nun söyleşisinde öne çıkan ifadeleri şunlar oldu:

"Öncelikle Yatırım Danışma Konseyi'nin formatı hakkında bilgi vermek faydalı olur. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu diye bir kurulumuz var ülkede. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında toplanıyor. İlgili bakanlarımız ve ilgili kamu kurumlarımız oluyor. Özel sektörü temsilen STK'larımız oluyor.

Yatırım danışma konseyi toplantısına 20 katılımcı katıldı ve tek tek hepsiyle görüşme yaptık.

Katılımcı profil ilgili bakanlıklarla istişare ile oluşturuldu. Burada sektörel ve ülke dağılımı önemli. 13 ülkeden katılımcı vardı, toplantıda beş ayrı dil konuşuldu. Türkiye ile ilgisi olan katılımcıları davet ettik. Tabii ki daha fazla şirketi davet ettik, ama takvim dolayısıyla bu kadar bir katılım oldu. Katılımcılar kendi sektörlerinin yıldız oyuncuları. Üst düzey bir profil olduğunu söyleyebiliriz.

Toplantıda mutlaka enerji şirketlerinin temsil edilmesini istedik.

Dünyanın her tarafıyla iletişim kurmak zorunda olduğumuz bir düzlemden geçiyoruz. Türkiye'nin coğrafi konumu ötesinde birleştirici bir niteliği var.

Yeni rota Asya

Yeniden Asya politikamız var, ama Avrupa'dan kopmuyorsunuz, Gümrük Birliği'ni güncellemeye çalışıyorsunuz.

Toplantıda aldığım notları aktarmak isterim. Yatırımları 15-20 milyar dolar bandına taşımak istiyoruz. Katılımcılardan 12. kalkınma planının kendi stratejilerine de yansıdığını belirtti.

Dünyada çok konuşulan konu dekarbonizasyon. Türkiye'de daha çok yenilenebilir enerji yatırımı yapılmasının enerji ve cari açık açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Katılımcılar tedarik zincirinde de dekarbonizasyonun etkili olması gerektiğini belirttiler. Elektrikli araçların filolara girdiği belirtilirken bunun artmasının önemli olduğu belirtildi.

Türkiye'de insan kaynağının niteliğine de vurgu yaptı katılımcılar. Uzun vadede başarılı Türk profesyonellerinin Türkiye'ye katkı sunacağını düşünüyorum.

Altyapı konusu çok konuşuldu. Bölgesel entegrasyon konusu çok konuşuldu. Tedarik zincirlerine entegrasyon fırsatları çok konuşuldu.

Yatırım Ofisi portföyünde de yenilenebilir enerji büyük yer tutuyor. Türkiye'nin elinin daha güçlü olduğu alan rüzgar. Orada yerlilik payını yüzde 50'nin üzerine çıkarabiliyoruz. Güneş tarafında da iyi durumdayız. Burada önceliğimiz ülkenin tedarik güvenliğine katkı sağlamak.

Geleceğe dair vizyonda en önemli bileşenlerden biri demiryolu yatırımları. Vizyon OSB'lerin demiryollarıyla limanlara bağlanması. Dekarbonizasyonda demiryollarının önemini biliyoruz.

5G ve fiber de altyapı konusunda önemli başlıklardan biri. Orada Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız da takvim verdi.

Türkiye en önemli 3 tedarikçiden biri

ABD'deki toplantılarda geniş bir sektörel dağılım vardı. Bu toplantılar her yıl tekrarlanıyor.

Toplantıda Türkiye'nin Avrupa'nın en kritik üç tedarikçisinden biri olduğu vurgulandı. Dünya kırılganlıklara gebe. Irak'ın kalkınma yolu projesi o açıdan önemli.

Pandemi sonrası ABD ticaretimizi en çok artırdığımız ülkelerden biri oldu.

Çin ile devam eden farklı yatırım projeleri var, farklı sektörlerde. Çin'in teknolojide ilerlediğini görüyoruz. Farklı sektörlerde de gayretlere devam ediyoruz. Türkiye'nin koruması gereken bir ekosistem var."