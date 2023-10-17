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Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek raylı hatlar

Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

Haber Merkezi
AA
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Bazı raylı hatların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet vermesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, 29 Ekim Pazar günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanacak.