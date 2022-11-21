Cumhuriyet Seferberliği’ni başlattık, hep birlikte büyütelim

Handan Sema CEYLAN

Geçtiğimiz yıl Türkiye, orman yangınları ile sarsılırken sahaya inme kararı alan Sabancı Holding, 2023 öncesinde başlattığı “Cumhuriyet Seferberliği” için tüm Türkiye’yi davet ediyor. Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Gelecek yıl Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için pek çok kurum büyük bütçeli çalışmalar yapacak” diyerek, “Dünya ekonomisinde işbirliği yaparak büyüme dönemi. ‘Ben birinci olayım, benim adım duyulsun’ dönemi bitti. Seferberlik mantığıyla hep birlikte hareket edelim. Küçük küçük yatırımlarla büyük sorunlar çözülüyor. İnsanımızın iyiliği sağlanıyor. Biz başlattık ama bu Cumhuriyet Seferberliği hepimizin olsun. Tüm iş dünyası birlikte büyütelim. Soluduğumuz hava bir bütün” açıklamasını yaptı. Sorularımızı yanıtlayan Cenk Alper, seferberlik kapsamında bu yıl toplam 48 şehirde Sabancı Topluluğu bünyesindeki 16 şirket ve kurum tarafından 32 sosyal proje ve 242 farklı etkinlik hayata geçirildiğini açıkladı. Cenk Alper’den satır başları şöyle:

● Geçtiğimiz yıl yaz aylarında ülke olarak çok zor günlerden geçtik. Sellerle başlayıp, yangınlarla devam eden felaketlerde içimiz yandı.

● Böylesi bir acı karşısında, ilk günden itibaren sahada, felaketlerle mücadele eden ekiplerin, zarar gören vatandaşlarımızın yanında olduk. Yönetim Kurulumuz, Holdingimiz, Topluluk şirketlerimiz tüm imkanlarını seferber etti.

● O gün şunu söylemiştik; "Tüm yaralar sarılıncaya kadar, sahadan ayrılmayacağız. Bilimin ışığında, en doğru yöntemlerle, ekosistemin yeniden ayağa kaldırılmasına destek olacağız."

● O gün yaşadıklarımız aslında Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’nin fitilini ateşledi. Çok hızlı bir şekilde proje komitesi kurduk. Seferberliği Adana’dan başlattık.

● Bu yıl Çanakkale’deydik. Çanakkale bildiğiniz gibi, Türkiye Cumhuriyeti için çok anlamlı bir yer. Bir ulusun bağımsızlığını, var olma mücadelesini dünya literatürüne sokan; inancın ve adanmışlığın imkansızlıklara karşı zaferini temsil eden bir yer.

● Bu seferberlik bizim Cumhuriyete ve bu topraklara sahip çıkma şeklimiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerini yaşatıp yüceltmek için çıktığımız bir yol.

● Harekete geçmek için büyük büyük paralara da ihtiyaç yok. 12 bin gence dijital ve sürdürülebilirlik eğitimleri verdik. Çocuklarımız daha iyi şartlarda eğitim görsün diye okulları yeniledik, sınıfl ar kurduk.

● Kadınların iş gücüne kazandırılması için bin 400 kadına teknoloji eğitimleri verdik. 4 bin 200 gençte toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı oluşturduk.

● İklim acil durumu için 75 bin hektar ormanlık alana etki edecek önlemler aldık. Yapay zekâ tabanlı yangın erken tespit sistemleri kurduk. Kozalak diye bir start-up’ımız var. Isı değişimini rapor ederek yangını önlüyor. Onların yaptığı 40 Kozalak’ı, 5 bin hektar alana etki edecek şekilde kurduk. Yangınlara hızlı müdahale için her biri 600 ton kapasiteli 8 adet yangın havuzu inşa ettik. Adana’da ve Çanakkale birer, Antalya ve Muğla’da üçer havuz inşa edildi. 208 bin fidan diktik. 8 ton atık topladık.

● Biyoçeşitliliğe destek için bal ormanlarını zenginleştirdik. Lavanta, biberiye gibi bitkileri ormana ektik. Çünkü kovanlar polen mevsimi bitince tarlalara gidiyor ve tarım ilaçlarından ölüyorlar. Bunun önüne geçmiş olduk. 2 bin 500 kovan sehpası kurduk. 300 milyon canlıya yaşam alanları oluşturduk. Gıda kurtarma hasatlarıyla tarlalarda kalan 10 ton ürünü ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Permakültür bahçeleri kurduk.

● “İyilik için koşmaya değer” dedik. 2 bin Sabancı Gönüllüsü ile İstanbul Maratonu’na katılan en büyük grup olduk.

● İlkemiz: “Bu topraklardan kazandığımızı, bu toprakların insanlarıyla paylaşmak.” Neredeyse Cumhuriyet ile yaşıt bir Topluluk olarak, biz Cumhuriyete sahip çıktıkça, ülke olarak gelecek hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşacağız.

“HEPİMİZ GÜVENDE OLANA KADAR HİÇBİRİMİZ GÜVENDE DEĞİLİZ”

Bu yıl 242 etkinlik düzenlediklerini belirten Cenk Alper, yapılan her çalışmanın Türkiye için önemli olduğunu anımsatarak, “Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Güler Sabancı’nın da her zaman ifade ettiği gibi ‘Tek tek hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende değiliz’… Bu nedenle yaptığımız en küçük fayda bile önemli” diye konuştu.

MAKRO BAHANE DEĞİL, “DURMA” İŞİNE ODAKLAN

Türk iş insanlarının enflasyonla mücadele kasları var. Yüzde 8-10 enflasyonla tanışan ABD, Avrupa paralize olmuş durumda. Enflasyonist ortamda fiyatları nasıl ayarlamaları gerektiğini, maliyetlerini kontrol altına almaları gerektiğini, işletme sermayelerini, stoklarını kontrol etmeleri gerektiğini çünkü bunların doğal olarak enflasyonla birlikte büyüdüğünü bilmiyorlar. Biz Türkler hemen “Arkadaşlar nakit kraldır. Envanterinize, aldığınız mala dikkat edin. Gerekirse ödemeyi önden alın. Satışları hızlandırın” diyoruz. Türk yöneticisinin kafasına kodlanmış, genetik enflasyon aksiyonları var. Biz bu önlemleri tıkır tıkır alıyoruz. Bu anlamda bir avantajımız var açıkçası.

YATIRIMLARIN %75'İ YENİ EKONOMİYE...

Benim yönetim anlayışım; “Oturmak bahane değil, faaliyete geçin” şeklinde. Makro bahane değil, bana “dolar arttı enflasyon yükseldi” diye gelmeyin. İşinize odaklanın. Herkes, bildiği işte en iyisini yapmak zorunda! Büyüme hedefimiz enflasyon diye değişti… Geleceğe yönelik yatırımlarımızı çok artırmamız lazım. Şu anda yeni bir dünya ekonomisi doğuyor. Bizim tanımımızla bu dijital, iklim teknolojileri ve malzeme teknolojileri. Dolayısıyla her zamankinden fazla bunlara yatırım yapıyoruz. Şu anda biz Sabancı olarak yatırımlarımızı ikiye katladık. Yüzde 75’ini de bu yeni ekonomiye doğru yapıyoruz. Eski işlerimizi tabi ki koruyacağız büyüteceğiz. Ama yaptığımız yatırımların büyüklüğü eskisi gibi milyar dolarlar değil, küçük ve çok. Çünkü yeni ekonominin kazananlarına oynamak zorundayız. Bunu da şirketlerimizle direk yapıyoruz, Sabancı Girişim Sermayesi ile yapıyoruz, start-up’ları destekleyerek yapıyoruz.

DENEYELİM, HIZLI YANILALIM DOĞRUYU HIZLI BULALIM

Geçen seneki toplantımızın sloganıydı, “ya hızlı büyü ya hızlı yanıl” ama yanıldığında da ondan öğren ve başka bir şeyin peşine git. Bu yöntem tutuyor. Çünkü belirsizlik insanı hiçbir şey yapmamaya itiyor. Paralize oluyorsunuz, atalete itiyor. O zaman birileri o fırsatları değerlendiriyor. Bizim şu anda yaptığımız şey tam olarak: “Durma”… Tahmin edilebilir riskler al. 6 ayı göremiyorsak, bir ayı görebiliyorum. Gördüğümüz tarafta gaza basalım. Gözü kara bir cesaret değil ama öngörülebilir cesaret. Şu an belirsizlik çoklu… Bir arkadaşım ‘perma kriz’, ‘kalıcı kriz’ diyor. Dünya bunu yaşıyor. Bir kriz geçiyor, diğeri geliyor. Mesela COVID’te bunu uyguladık. İçerde, birbirine sahip çıkma, birlikte çalışma kültürünü oturtamıyorsanız bu olmuyor. COVID’de birbirimize sahip çıktık. Bu şekilde o dipten döndük.

BÜYÜK ORGANİZASYONU START-UP KAFASIYLA YÜRÜTMEK…

Yeni dünyanın kazananı start-up’lar olacak. Nasıl dijitalde kazandılar, sürdürülebilirlik konusunda da radikal teknolojileri geliştirenler onlar olacak. Bizim iddiamız şu, ‘Bu büyük organizasyonu bir start-up kafasıyla yürütebilir miyiz?’

Cenk Alper, NB EKONOMİ Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Koordinatör Didem Eryar Ünlü ile Yazıişleri Müdürü Handan Sema Ceylan’ı Sabancı Center’da ağırlayarak, sorularını yanıtladı.

2021’de 11 şehirde başladı, 48 ile ulaştı

2021’de Adana’dan başlayarak Aydın, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli ve Mersin olmak üzere toplam 11 şehirde çalışma yaptık.

Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirilen seferberlikte, toprak canlandırmadan fidan dikimine; çevre temizliğinden biyoçeşitliliği desteklemeye ve okul yenilemeye kadar pek çok çevre etkinliği düzenlendi. 7 bin Sabancı gönüllüsü 13 gün boyunca çalıştı.

4 ANA BAŞLIK BELİRLENDİ

2022'de seferberlik Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk seferberliğine dönüştü.

“Gençlerin geleceğe hazırlanması”, “Kadınların iş gücüne katılımı”, “İklim acil durumu ile kalıcı mücadele” ve “Biyoçeşitliliğe destek” olarak belirlenen 4 ana başlıkta gerçekleştirildi.

Toplam 48 ile yayılan seferberlik, şu kentlerde yapıldı: Adana, Ayfonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elâzığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İskenderun, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Zonguldak.

CEO Cenk Alper, 75 bin hektar ormanlık alana etki edecek önlemler aldıklarını anımsatarak, bu yıl 208 bin fidan diktiklerini söyledi. Alper, çocuklarla, gençlerle, kadınlarla, tüm gönüllülerle fidan diktiklerini anımsattı.

Tersine göç için “Sabancı Elçileri” yeni işler için “X-Teams”

Sabancı Üniversitesi ile çok önemli işler yaptık. Mesela “veri”yle ilgili üç önemli iş var. Bunlar veri mühendisliği, veri analisti, veri tercümanı… İşinizi dijitalleştirebilmek için, işinizi bana doğru tercüme etmeniz lazım. Bu insanları yetiştiriyoruz. Endüstri Liderleri diye bir program yaptık. Fiilen endüstrinin içerisindeki arkadaşları yeniden donatıyoruz. Sabancı Üniversitesi- EnerjiSa birlikte Power MBA diye bir şey yaptı. Enerji sektörünün ihtiyacı olan yetenekler geliştiriliyor. Eskiden işe aldığımız arkadaşlarda 2-3 yıllık deneyim arıyorduk. Şimdi ‘Seed’ diye bir program oluşturduk, direkt üniversitelerin en iyilerini seçiyoruz. Dijital staj programımıza inanılmaz başvuru var. Bir de ‘tersine göç’ sağlamak için ‘Sabancı Elçileri’ diye bir program yarattık. 25 ülkedeki üniversitedeki Türk çocukları belirledik. Bizim bu geliştirme programlarına katılma şansı veriyoruz, onlar da Sabancı şirketlerini yurtdışında tanıtıyorlar. Ki oralardan geri gelsinler. Bir de X-Teams (çaprazlama ekipler) çalışmamız var. Stratejik alandaki büyüme planlarımızı bu arkadaşlara söylüyoruz. Örnek hidrojen, örnek pil, örnek kripto para, sağlık ekosistemi… 7-8 farklı şirketten, hatta konuya en uzak şirketten arkadaşlarımız bir araya geliyorlar. 100 gün eğiteceğiz, ama bu konuyu siz çalışın diyoruz. Hidrojen mesela, CarrefourSa’daki arkadaş da çalışıyor, KordSa’daki arkadaş da. Grup başkanlarımla birlikte bunları dinliyoruz. Başarırlarsa, ilk faturayı kesene kadar destekliyoruz ya da stratejik planımıza alıyoruz. 60 proje yapmışız, 45 proje planımıza dahil olmuş. Böylece gençler ‘Bu holdingin geleceğini biz tasarlıyoruz, neden gidelim ki’ diyorlar. İsrail’de siber güvenlik firması satın aldık. EnerjiSa ile bir araya getirdik, şimdi enerjiye yönelik bir siber güvenlik ürünü geliştiriyorlar. O start-up EnerjiSa gibi bir şirkete ulaşmak için yıllarını veriyor ama biz o ekosistemi kuruyoruz.