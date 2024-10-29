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Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılında ekonomi yönetiminden önemli mesajlar

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 11. Yıl dönümünde yurdun her köşesinde Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanıyor. Son dönemde gündemin en ön sıralarında yer alan Türkiye ekonomisini yöneten kurumlar da bayram mesajlarını yayımladı.

Haber Merkezi
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Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılında ekonomi yönetiminden önemli mesajlar
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Türkiye Cumhuriyet’i kurulalı 101 yıl oldu. 29 Ekim 1923’te Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, zor şartlarda kurulan genç cumhuriyet, özgürlüğe, demokrasiye, gelişmişliğe giden yolda 101 yıldır durmadan çalışıyor.

101 yılda yer yer zor zamanlardan geçen Türkiye Cumhuriyeti ekonomi kurumları da 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan önemli mesajlar yayımladı.

“Bayramımız Kutlu Olsun!”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kuruluş yıllarına ait görüntülerle hazırlanan bir video ile “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!” mesajıyla paylaşım yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya hesabından, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!” mesajı paylaşıldı.

"Birlikte nice yüzyıllara"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) “Bir asrı aşkın süredir Türk milletinin kayıtsız ve şartsız egemenliğinin simgesini teşkil eden ve ilelebet payidar kalacak olan Cumhuriyet'imiz 101 yaşında! Birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun!” mesajını yayımladı.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) mesajı şu şekilde oldu:

“Cumhuriyetimizin ilanının 101. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Birlikte nice yüzyıllara... Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!”

"Ekonomimize daha sıkı sarılıyoruz”

Borsa İstanbul da paylaşımda, “ortak geçmişimize, ekonomimize ve geleceğimize daha sıkı sarılıyoruz” mesajı içeren özel video ile “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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