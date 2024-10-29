Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılında ekonomi yönetiminden önemli mesajlar

Türkiye Cumhuriyet’i kurulalı 101 yıl oldu. 29 Ekim 1923’te Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, zor şartlarda kurulan genç cumhuriyet, özgürlüğe, demokrasiye, gelişmişliğe giden yolda 101 yıldır durmadan çalışıyor.

101 yılda yer yer zor zamanlardan geçen Türkiye Cumhuriyeti ekonomi kurumları da 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan önemli mesajlar yayımladı.

“Bayramımız Kutlu Olsun!”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kuruluş yıllarına ait görüntülerle hazırlanan bir video ile “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!” mesajıyla paylaşım yaptı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun! pic.twitter.com/KujoqiEimo — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) October 29, 2024

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya hesabından, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!” mesajı paylaşıldı.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! 🇹🇷 pic.twitter.com/g2j1tTiC40 — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) October 29, 2024

"Birlikte nice yüzyıllara"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) “Bir asrı aşkın süredir Türk milletinin kayıtsız ve şartsız egemenliğinin simgesini teşkil eden ve ilelebet payidar kalacak olan Cumhuriyet'imiz 101 yaşında! Birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun!” mesajını yayımladı.

Bir asrı aşkın süredir Türk milletinin kayıtsız ve şartsız egemenliğinin simgesini teşkil eden ve ilelebet payidar kalacak olan Cumhuriyet'imiz 101 yaşında! Birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun! pic.twitter.com/PvF9c7hLQq — Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) (@BDDKResmi) October 29, 2024

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) mesajı şu şekilde oldu:

“Cumhuriyetimizin ilanının 101. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Birlikte nice yüzyıllara... Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!”

Cumhuriyetimizin ilanının 101. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Birlikte nice yüzyıllara...



Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!#SPK #29Ekim #29EkimCumhiyetBayramı pic.twitter.com/tOOLUDapBb — SPK (@spkgovtr) October 29, 2024

"Ekonomimize daha sıkı sarılıyoruz”

Borsa İstanbul da paylaşımda, “ortak geçmişimize, ekonomimize ve geleceğimize daha sıkı sarılıyoruz” mesajı içeren özel video ile “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.