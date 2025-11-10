CW Enerji Avrupa’nın en büyüğü oldu

CW Enerji A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, ‘’Güneş enerjisi santral ve güneş hücresi teknoloji üretiminde ülkemizi Avrupa’da birinci, dünyada ilk beş arasına girmesini sağladık’’ dedi. CW Enerji 15. Kuruluş yıldönümü nedeniyle bine yakın bayisini Antalya’da ağırladı. Bayi temsilcileri CW Enerji’nin Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasını da ziyaret ederek üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. CW Solar- Cell’in uluslararası arenada dikkat çeken bir başarı elde ettiğini belirten Sarvan, şunları kaydetti, ‘’CW Enerji’nin güneş hücresi dünyanın en prestijli fotovoltaik laboratuvarlarından biri olan Fraunhofer ISE testlerinden yüzde 25,03 verimlilik onayı almayı başardı. Bu başarı Türkiye’nin küresel rekabetteki gücüne güç kattı. Böylece Türkiye’yi ve CW Enerji’yi güneş enerjisi teknolojilerinde dünya ligine taşıdı. Güneş hücresi ve teknolojisi üretiminde Avrupa’da birinci, Dünyada ise ilk beş arasındayız. Türkiye güneş teknolojilerinde geldiği noktayı tüm dünyaya gösterdi.’’

Yerlilik oranı yüzde 80

Sarvan, alüminyum panel fabrikasını da kurup üretime başladıklarını bildirdi. Bu yatırım sürecinde 1,5-2 yıl zor dönem geçirdiklerini vurgulayan Sarvan, şöyle konuştu, ‘’Alüminyum panel fabrikasında 6 aydır üretim yapıyoruz. Bu üretim sürecinde kendi maliyetlerimizi karşılar hale geldik. Güneş hücre üretiminde de büyük yatırıma girdik. 50 milyon doları teşvikli, geri kalanı kendi kaynaklarımızdan gerçekleştiriyoruz. Türkiye ve CW Enerji, güneş enerjisi santralı sektöründe dünya markası haline geliyor. Bu sektörde dünyada Çin ve Hindistan da var. CW enerji bu alanda ithalatı en aza indirmek istiyor. Güneş paneli üretiminde artık yüzde 80 yerli malı kullanıyoruz. CW Enerji’de kendi içinde yüzde 60 yerli ve milli malı kullanıyor. Hem ithalatın önüne geçeceğiz hem de Türk mühendisinin emeğini dünyaya ulaştıracağız.’’

ABD’ye 50 milyon dolarlık ihraca t

Güneş hücresi üretiminin devreye girmesiyle birlikte ihracata başladıklarına dikkat çeken Tarık Sarvan, sözlerini şöyle tamamladı, ‘’ABD’ye 50 milyon dolarlık ihracat bağlantımızı gerçekleştirdik. Ciromuzun yüzde 40-60’nı ihracat ile sağlamayı hedefl iyoruz. Türkiye’yi güneş hücresi teknolojilerinde dünya ligine taşıdık. Amacımız ülkemizin enerji alanındaki rekabet gücünü kalıcı şekilde artırmak. Yerli mühendislik gücümüz, modern üretim altyapımız ve güçlü AR-GE yatırımlarımızla global fotovoltaik rekabette lider ülkeler arasında yer alma vizyonunu hızla gerçekleştiriyoruz.’’