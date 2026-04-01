Dağlıoğlu Grup, enerji depolamada Bulgaristan üzerinden büyüyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Enerji depolama konusunda grubun en dikkat çekici yatırımının Bulgaristan’da hayata geçtiğini belirten Dağlıoğlu, Plovdiv’de 20 megavat saatlik depolama tesisini tamamladıklarını açıkladı. Yaklaşık 3 milyon Euro yatırım büyüklüğüne sahip tesisin bu ay itibarıyla şebekeye bağlandığını belirten Dağlıoğlu, sistemin klasik güneş veya rüzgar santrali bağlantılı depolama modeli olmadığını vurguladı.

Enerji sektöründe üretim kadar depolamanın da stratejik önem kazandığını vurgulayan Erol Dağlıoğlu, Bulgaristan’da devreye alınan tesisin klasik güneş veya rüzgar santraline entegre bir sistem olmadığını, doğrudan şebekeden enerji alıp piyasa koşullarına göre yöneten bağımsız bir depolama altyapısı olduğunu ifade etti. “Burada üretici değiliz; elektriği düşük fiyatlı saatlerde şebekeden alıyoruz, depoluyoruz ve fiyat yükseldiğinde yeniden sisteme satıyoruz. Bu model enerji arbitrajı açısından çok güçlü bir yapı sunuyor” diyen Dağlıoğlu, Avrupa’da bu modelin giderek yaygınlaştığını, Bulgaristan ve Romanya’nın ise şu anda pilot uygulama bölgeleri haline geldiğini söyledi.

Depolama enerji piyasasında yeni denge unsuru olacak

Enerji fiyatlarında gün içinde yaşanan sert dalgalanmaların artık depolama sistemlerini zorunlu hale getirdiğini belirten Dağlıoğlu, özellikle güneş enerjisinin yoğun üretildiği saatlerde fiyatların sıfıra kadar düştüğünü, akşam saatlerinde ise ciddi yükselişler görüldüğünü kaydetti. Dağlıoğlu, “Öğle saatlerinde güneş üretimi nedeniyle elektrik fiyatı sıfıra yaklaşıyor, hatta üretici bazı durumlarda iletim bedeli nedeniyle maliyet yükleniyor. Akşam saatlerinde ise güneş devreden çıkınca fiyatlar hızla yükseliyor. Depolama bu iki uç arasındaki makası regüle eden en güçlü araç olacak” dedi.

Depolamanın yalnızca ticari kazanç değil, sistem güvenliği açısından da önemli olduğunu vurgulayan Dağlıoğlu, enerji arz güvenliğinde bu tesislerin ‘emre amade güç’ gibi çalışabileceğini söyledi. Erol Dağlıoğlu, “Depo doluysa, ihtiyaç anında sisteme enerji verirsiniz. Bu, özellikle bakım süreçlerinde, ani kesintilerde ve arz dengesizliklerinde büyük avantaj sağlar” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de de aynı model uygulanmalı

Aynı zamanda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Enerji Konseyi Başkanı da olan Dağlıoğlu, Türkiye’de henüz bağımsız depolama lisanslamasının bulunmadığını hatırlatarak, mevcut yapının yalnızca güneş veya rüzgar santrallerine entegre depolamayı öngördüğünü söyledi. Oysa bağımsız depolamanın organize sanayi bölgeleri, şehir girişleri ve büyük şalt noktalarında kurulmasının çok daha etkili sonuç vereceğini belirten Dağlıoğlu, enerji piyasasında oluşan fiyat dengesizliklerinin ancak bu şekilde yönetilebileceğini ifade etti. Erol Dağlıoğlu, “Şebekeden elektriği alıp gerektiğinde sisteme geri verecek bağımsız depolar kurulduğunda hem fiyat oynaklığı azalır hem de yenilenebilir enerjinin sisteme entegrasyonu güçlenir” diye konuştu.

Bulgaristan’daki yatırımın yalnızca tek bir proje olarak görülmemesi gerektiğini belirten Dağlıoğlu, aynı ülkede enerji ekipmanları üretiminde de büyüdüklerini söyledi. Plovdiv ve Ardino’da faaliyet gösteren iki ayrı üretim tesisinde invertör panoları, metal aksamlar, bakır baralar ve enerji ekipmanları ürettiklerini belirten Dağlıoğlu, Bulgaristan’daki üretim hatlarının doluluk oranının hızla arttığını ve yeni makine yatırımları için temaslarda bulunacaklarını ifade etti. Bulgaristan’daki tesislerden birinde pano iç donanımları hazırlanırken diğer tesiste metal aksam ve bakır işleme üretimi yapıldığını söyleyen Dağlıoğlu, mevcut kapasitenin hızla büyüdüğünü ifade etti.

Elektrikli araç dönüşümünün hızlanacağını öngördüklerini belirten Dağlıoğlu, bu alandaki yatırımlarını Arsima markasıyla sürdürdüklerini söyledi. Bursa ve ilçelerinde bugün itibarıyla 70 soketlik aktif şarj altyapısına ulaştıklarını ifade eden Dağlıoğlu, her yıl yeni DC ve AC istasyonlarla ağın büyüdüğünü kaydetti. Yeni dönemde Bandırma başta olmak üzere farklı şehirlerde de yeni noktalar açacaklarını söyleyen Dağlıoğlu, doğru lokasyon seçiminin bu işte kritik olduğunu belirtti. Dağlıoğlu, “Bugün Türkiye’de araç başına düşen şarj altyapısı dünya ortalamasının üzerinde görünüyor olabilir ama elektrikli araç dönüşümü çok daha hızlı ilerleyecek” dedi. Elektrikli araç dönüşümünün Avrupa’da da hızlandığını belirten Dağlıoğlu, bu nedenle Bulgaristan merkezli yeni bir şarj istasyonu yatırımı üzerinde de çalıştıklarını açıkladı.

Bursa’da 5,7 MW’lık dev çatı GES tamamlanıyor

Türkiye’de ise yenilenebilir enerji yatırımlarının sürdüğünü belirten Dağlıoğlu, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde bir firma için yürüttükleri 5,7 megavatlık güneş enerjisi santrali projesinin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Bu yatırımın Bursa merkezde ilçeler hariç en büyük ikinci çatı GES projesi olduğunu ifade eden Dağlıoğlu, daha önce kentteki 6 megavatlık en büyük projeyi de kendilerinin gerçekleştirdiğini hatırlattı. Erol Dağlıoğlu, “Biz çok proje yapmak yerine yüksek etkili, kalıcı ve ses getiren projeleri tercih ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Grubun hidroelektrik yatırımlarının da devam ettiğini söyleyen Dağlıoğlu, son yıllarda kuraklığın üretimi doğrudan etkilediğini belirtti. Bu nedenle hidroelektrik tesislerde güneş enerjisiyle hibrit model oluşturulması üzerine çalıştıklarını ifade eden Dağlıoğlu, ancak coğrafi koşullar nedeniyle fizibilitenin dikkatle incelendiğini söyledi. Uzun vadeli planlarında batarya paketleme yatırımının da bulunduğunu belirten Dağlıoğlu, TEKNOSAB’daki 15 bin metrekarelik alanda bu alana yönelik hazırlık yaptıklarını açıkladı. Batarya hücrelerinin bir araya getirilerek büyük depolama bloklarına dönüştürüleceği bu yatırımın özellikle enerji depolama projelerine destek vereceğini söyledi. Dağlıoğlu, grup bünyesinde toplam çalışan sayısının 1.475 kişiye ulaştığını belirtti.