“Daha fazla üretmek, ihracat yapmak ve yatırımlarımızı büyütmek istiyoruz”

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Kayseri sanayisinin Cemal Bilgin ve 150 sanayici ile 29 Haziran 1966’da başlattığı üretim yolculuğu 60. yılına ulaştı. Kayseri’nin üretme azmi, girişimcilik ruhu ve çalışkanlığı, Türkiye’nin önemli sanayi merkezlerinden biri hâline gelmesini sağladı. Bu yıl 60. kuruluş yıldönümünü kutlayan Kayseri Sanayi Odası ise, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, milletvekilleri, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çevre il ve ilçe oda ve borsa başkanları ve kentte görev alan kamu kurumları temsilcileri ile iş dünyasını bir araya getirdi. Hayata geçirdikleri projeler ve yaptıkları işlerle kente katkı sağlayan iş insanlarına ise onur ödülleri verdi.

“Üretim, istihdam ve ihracatı gözeten dengeli politikalara ihtiyaç duyuyoruz”

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yaptığı açılış konuşmasında hem Kayseri’ye yönelik paylaşımlarda bulundu hem de ekonomik anlamda değerlendirmeler yaptı. Türkiye’de yüksek enflasyon, sıkı finansman koşulları ve yüksek girdi maliyetleriyle mücadele edilirken dünyada ise savaşlar, jeopolitik gerilimler ve korumacı ticaret tedbirlerinin öne çıktığını söyleyen Büyüksimitci, “Fiyat istikrarını korurken üretim, istihdam ve ihracatı gözeten dengeli politikalara ihtiyaç duyuyoruz. Kamu ile reel sektör arasındaki güçlü istişareyi de her zamankinden daha önemli görüyoruz. Sanayiciler olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu yıl ilk kez KAYSO İlk 50 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırmasını gerçekleştirdik. Üretimden satışlarda ilk 50’ye, ihracatta ilk 20’ye giren firmalarımıza ödüllerini takdim edeceğiz. Odamıza ilk üye olan ve faaliyetlerini sürdüren 10 üyemizi de Vefa Ödülleriyle onurlandıracağız. Üreten, yatırım yapan, ihracat gerçekleştiren ve istihdam sağlayan bütün sanayicilerimizi tebrik ediyor; Kayseri’ye ve ülkemize kattıkları değer için teşekkür ediyorum” dedi.

“Daha fazla üretmek, ihracat yapmak ve yatırımlarımızı büyütmek istiyoruz”

Sanayicilere, zor zamanlarda üretmekten vazgeçmedikleri için teşekkür eden Büyüksimitci, “Bugün mobilyadan elektrikli ev aletlerine, kablodan tekstile, metalden makineye, savunma sanayinden havacılığa kadar pek çok alanda üretim yapıyoruz. 190’dan fazla ülkeye 4 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştiriyor ve binlerce insanımıza istihdam sağlıyoruz. Bu başarının gerçek sahipleri; sermayesini ve emeğini Kayseri’ye yatıran, zor zamanlarda üretimden vazgeçmeyen, yeni pazarlar arayan ve teknolojiye yatırım yapan sanayicilerimizdir. Her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Daha fazla üretmek, ihracat yapmak ve yatırımlarımızı büyütmek istiyoruz” dedi.

“Sanayi koruma ve dönüşüm stratejisi oluşturmalıyız”

Sanayicilerden gelen üç temel talebi de Bakan Ömer Bolat’a aktaran KAYSO Başkanı Büyüksimitci, “Birincisi, döviz dönüşüm desteğidir. 1 Ekim itibarıyla artırılacağını açıkladığınız destek için teşekkür ediyoruz. Mobilya, Tekstil ve Konfeksiyon başta olmak üzere emek ve rekabet yoğun sektörlerimizde oranın yüzde 10’a yükseltilmesini ve kapsamın genişletilmesini talep ediyoruz.

İkincisi, finansmana erişimdir. Reeskont kredi hacminin ülkemizin yaklaşık üç aylık ihracat tutarına karşılık gelen en az 70 milyar dolara çıkarılmasını istiyoruz. KOBİ kredileri ile ticari kredi kartlarının kredi büyüme sınırları dışında tutulması da işletmelerimizi rahatlatacaktır. Üçüncüsü, vadeli ithalatta uygulanan KKDF’dir. Hammadde ve yarı mamul ithal eden sanayicimizin finansman yükünü artıran KKDF’nin sıfırlanmasını talep ediyoruz. Bugün tüm ülkeler, kendi üretim güçlerini ve firmalarını korumaya yönelik adımlar atıyor. Biz de firmalarımızı ve üretim tesislerimizi milli servetimiz olarak görmeli; ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini koruyacak adımları hızla atmalıyız. Bu doğrultuda finansal istikrarı güçlendirmeli, finansmana erişimi kolaylaştırmalı, ihracatçılarımızı daha güçlü şekilde desteklemeli ve kapsamlı bir ‘Sanayi Koruma ve Dönüşüm Stratejisi’ oluşturmalıyız. Sanayicimiz ayrıcalık beklemiyor. Üretmeye devam edebilmek için önünün açılmasını istiyor. Uygun finansmana ulaşan ve rekabet gücü korunan sanayici daha fazla üretir, istihdam sağlar ve ihracat yapar” şeklinde konuştu.

"Üretimin, yatırımın, ihracatın yanında olmaya devam edeceğiz"

Kayseri Sanayi Odası 60. Yıl Sanayi Gecesi'ne sponsor olan firmalar; "ABC Uluslararası Transport, Femaş Metal, Turkuaz Seramik, Formal Alüminyum, Bellona Mobilya, Meysu Gıda, Portal Çelik Kapı, Mundo Yatak, Emek Çelik Kapı ve FMT Elektrik Kamyon Ltd. Şti." oldu. Sponsor firmalara teşekkür eden Büyüksimitci, "60 yıl önce ortaya konulan irade bugün büyük bir sanayi gücüne dönüştü. Bize bırakılan bu emaneti, bizden sonraki nesillere daha güçlü teslim etmek istiyoruz. Bu yolculuktaki en büyük gücümüz sanayicilerimizdir. Kayseri büyüdü. Bizler de Kayseri Sanayi Odası olarak üretimin, yatırımın, ihracatın, gençlerimizin ve geleceğimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Büyüksimitci, konuşmasının sonunda KAYSO olarak yaptıkları çalışmalarda gece gündüz demeden sanayicilere ve ülkeye hizmet için birlikte yol yürümekten onur duyduğunu ifade ettiği KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Meclis Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu üyeleri ve oda çalışanlarından da ayağa kalkmalarını rica ederek, salondakilerden onlar için de alkış istedi.

"Kayseri için 'Gelecek Sanayi Vizyonunu' ortak akıl toplantıları ile belirlemeliyiz"

Kayseri sanayisinin önemli bir seviyeye geldiğini ve artık kazanımları geleceğin sanayisine taşımak için çalıştıklarını söyleyen Büyüksimitci şu şekilde konuştu: "Yatırım alanı ihtiyacımız için Erciyes OSB'yi hayata geçirdik. Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi İhtisas OSB Projesi'ni başlattık. Bölgemizin sanayi gücünü artırmak için Orta Anadolu Üretim Havzası Projesi'ni her platformda gündeme getiriyoruz. Odamızın girişimleri ve ilgili kurumlarımızın desteğiyle Gümrüklü Hava Kargo Sahasını faaliyete geçirdik. İncesu Organize Sanayi Bölgesindeki iltisak hattı da tamamlanma aşamasında. Bu proje için başta Sayın Valimiz olmak üzere, İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanına ve üyelerine teşekkür ediyorum. KAYSO Akademi ile firmalarımızın gelişimini destekliyor, Model Fabrika ile verimliliğimizi artırıyoruz. Dijital ve yeşil dönüşüme, üniversite-sanayi iş birliğine ve gençlerimizin sanayiyle buluşmasına önem veriyoruz. Katma değerli üretim ile teknolojik ürün yatırımını birbirine karıştırmamalıyız. Mobilya ve elektrikli ev aletleri gibi lider sektörlerimizde ölçeği, tasarımı, markalaşmayı ve verimliliği büyütmeliyiz. Savunma, havacılık, elektronik ve diğer teknoloji yoğun alanlarda ise yeni yatırımları artırmalıyız. Yapay zekâyı üretimin yanında; planlama, kalite, bakım, enerji, tedarik, satış, finans ve yönetim süreçlerinde de kullanmalıyız. KAYSO Akademi ve Model Fabrikamızla özellikle KOBİ'lerimize eğitim ve rehberlik sunacağız. Bu dönüşümü insanı merkeze alan ve veri güvenliğini koruyan bir anlayışla yürüteceğiz. Hedefimiz, teknolojiyi yalnızca kullanan değil, geliştiren ve veriden değer üreten bir Kayseri sanayisidir. Kayseri'de birlikte hareket etmenin büyük bir bereketi olduğuna inanıyorum. Bu bereketin temelinde ortak aklımız, istişare kültürümüz ve kurumlarımız arasındaki güçlü dayanışma vardır. Sayın Valimizle, milletvekillerimizle, Büyükşehir belediye başkanımızla, ilçe belediye başkanlarımızla, Ticaret Odamızla, Ticaret Borsamızla ve diğer paydaşlarımızla Kayseri için omuz omuza çalışıyoruz. Mesele Kayseri olduğunda farklılıklarımızı bir kenara bırakıp aynı hedefte buluşmamız, şehrimizin en büyük gücüdür. Bir kurumun imkânını diğerinin tecrübesiyle buluşturuyoruz. Bu anlayışın Kayseri'ye yatırım, istihdam, ihracat ve itibar olarak döndüğünü görüyoruz. Nasıl Ülkemiz için kapsamlı bir 'Sanayi Koruma ve Dönüşüm Stratejisi' ihtiyacı olduğunu belirtiyorsak, Kayserimiz için de 'Gelecek Sanayi Vizyonunu' ortak akıl toplantıları ile belirlemeliyiz."