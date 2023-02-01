Dahilde işleme izin belgelerine ek süre imkanı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle tebliğe ‘Dahilde işleme izin belgeleri-dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları’na ilişkin geçici bir madde eklendi.

Buna göre, 1 Ocak 2020'den bu yana düzenlenmiş, ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine, 6 ay içinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla bu başvurunun uygun görüldüğü tarihten itibaren belge-izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecek.