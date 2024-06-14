Dahilde işleme izinlerinde ek süre imkanı

Ticaret Bakanlığının Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 1 Ocak 2021-14 Haziran 2024 tarihlerinde ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış bazı altın ve kıymetli metal ürünleri dışındaki eşyalar için düzenlenmiş dahilde işleme izinlerine ek süre verilebilecek. Ek süre, 6 ay içinde Bakanlığa müracaatta bulunulması şartıyla, başvurunun uygun görüldüğü tarihten itibaren orijinal izin süresinin yarısını geçmemek üzere tanınacak.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, dahilde işleme rejimi kapsamında firmaların ihraç edecekleri ürünlerin bünyesinde kullandıkları girdiler, yurt dışından ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmadan gümrük muafiyetli olarak ithal edebiliyor. Firmaların, ithal edilen girdileri işleyerek belge süresi içerisinde ihraç etme yükümlülüğü bulunuyor.

Dahilde işleme izin belgelerine tanınan ek süre imkanının, özel düzenlemelere tabi belirli sektörler dışındaki dahilde işleme izni kullanan ihracatçı firmaların taahhütlerini yerine getirebilmesini sağlaması ve Türkiye'nin ihracat artışına katkıda bulunması amaçlanıyor.