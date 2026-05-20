Daikin Türkiye’den 5 yılda 100 milyon dolarlık yatırım

MERVE YİĞİTCAN

İklimlendirme sektörünün önemli oyuncularından Daikin Türkiye, 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 tarihlerini kapsayan 2025 mali yılı döneminde 750 milyon Euro ciro elde etti. Aynı dönemde 363 milyon Euro ihracat geliri elde eden şirket, böylece üst üste sekizinci kez sektörünün ihracat şampiyonu oldu. Daikin Türkiye’nin mali sonuçlarını açıklamak için basın mensupları ile bir araya gelen Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Olcay Avcı, burada şirketin yatırım projeksiyonu ve büyüme alanlarından bahsetti.

Küresel pazarın 2025’te 330 milyar dolar seviyesine ulaştığını aktaran Avcı, bunun 130 milyar dolarının ısıtma, 200 milyar dolarının da soğutma sistemlerinden geldiğini anlattı. Küreselde geçen yıl yüzde 5,5 büyüyen şirketin Avrupa cirosunun 5,25 milyar dolar olduğunu kaydeden Avcı, Daikin Türkiye’nin de son mali yılı 750 milyon Euro ciro ile kapattığını, bunun 363 milyon Euro’sunun da ihracattan sağlandığını dile getirdi.

Daikin Türkiye olarak 2025 yılında 4,3 milyar TL sermaye artırımı yaparak, toplam sermayeyi 5,4 milyar TL seviyesine çıkardıklarını hatırlatan Avcı, “Bu yatırım, Türkiye’ye ve üretim gücümüze duyduğumuz güvenin en önemli göstergelerinden biridir” dedi. Avcı, 2030 yılına kadar yaklaşık 100 milyon dolarlık ciddi bir yatırım hedefi belirlediklerini vurgularken, verilen bilgiye göre yatırım projeksiyonu kapsamında Sakarya’daki fabrikanın yanında yeni bir arsa satın alan şirket, buraya yeni bir fabrika daha yapacak.

Yerlilik oranı yüzde 53

Sakarya Hendek’teki 163 bin metrekarelik üretim tesisinin yalnızca Türkiye için değil; Orta Doğu, CIS ülkeleri ve Kuzey Avrupa için de stratejik bir üretim üssü olarak konumlandığına işaret eden Avcı, şöyle devam etti: “Bugün ciromuzun yüzde 60’tan fazlasını fabrika üretimlerimiz oluşturuyor. Üretimimizdeki yerlilik oranımız ise yüzde 53 oldu. Özellikle tüm kaset tipi fancoil serimizi yerli olarak üretmeye başlamamız ve Sakarya Hendek Üretim Tesisimizin Daikin Grubu içerisinde Avrupa’nın tek fancoil üretim merkezi konumunda bulunması, bizi bölgemizde çok daha güçlü bir oyuncu haline getiriyor. Üretim tarafındaki gelişimimizi VRV alanında da sürdürmeye devam ediyoruz. 2022 yılında Sakarya Hendek Üretim Tesisi’nde başladığımız VRV üretimi ile bugüne kadar Avrupa’ya yüzde 60 oranında ihracat gerçekleştirdik. Böylece lojistik üssü olma hedefimize hız kesmeden devam ediyoruz.”

Cironun yüzde 25’i Ar-Ge’ye

Şirketin sürdürülebilirlik ve AR-Ge çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Olcay Avcı, sektördeki ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlayan firmanın Daikin olduğunu söylerken, 2030 yılında karbon ayak izlerini yarıya düşürmeyi hedeflediklerini kaydetti. Daikin Türkiye bünyesinde 1934 çalışan olduğunu, üretimde yüzde 37 oranında kadın çalışan istihdam ulaştıklarına dikkat çeken Avcı, bu oranı yüzde 50’ye çıkarmak istediklerini de dile getirdi. Şirket için Ar-Ge’nin önemine işaret eden Avcı, Daikin Türkiye’nin Ar-Ge kadrosunu 7 kat büyüttüklerini ve şu anda cironun yüzde 25’i Ar-Ge’ye ayırdıklarını da sözlerine ekledi.

Küreselde rekor ciro elde etti

Toplantıda Daikin’ın küreseldeki performansına ilişkin de bilgiler verildi. Buna göre, Daikin Industries Ltd., 2025’te tarihinin en yüksek global finansal performansına ulaştı. 2025 mali yılını 5 milyar 15 milyon Yen ciroyla kapatan Daikin, büyüme ivmesini sürdürüyor. 170’ten fazla ülkede faaliyet gösteren ve 104 bin 095 çalışanı bulunan şirket, yalnızca ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ve soğutma (HVAC-R) alanındaki faaliyetleriyle değil; aynı zamanda kompresör ve soğutucu akışkanları kendi bünyesinde geliştiren dünyadaki üretici konumda yer alıyor.

Ekonomik segment büyüyor

Toplantıda iklim sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genel Müdür Yardımcısı Avcı, sektörde "volume zone" olarak tabir edilen ekonomik ürün grubunun payının yüzde 50’lerden yüzde 70 seviyelerine çıktığını açıkladı. Pazardaki segment değişimine değinen Avcı, yüksek kaliteli (premium) ürün grubunda bir azalma yaşandığını, buna karşın ekonomik ürünlere olan ilginin ivme kazandığını belirtti. Avcı, "Sektörde normalde yüzde 50 seviyelerinde olan ekonomik segmentin payı, bugün yüzde 65-70 bandına dayandı. Tüketici artık yüksek kaliteli ürün yerine, maliyet odaklı ekonomik ürünlere yöneliyor” dedi.

Büyümenin ‘ısıtma’dan geldi

Türkiye iklimlendirme pazarının 2025’te yüzde 24 büyüdüğünü ifade eden Avcı, ısıtma ve soğutma taraflarındaki ayrışmaya dikkat çekerek, “Isıtma pazarı 1,15 milyar Euro hacme ulaşırken, bu alanda yüzde 57’lik bir büyüme kaydedildi. Soğutma pazarı ise 1,7 milyar Euro ile yüzde 10’luk bir büyüme sergiledi” diye konuştu. Avcı, pazarın bu yıl yüzde 10 büyümesinin beklendiğini de ekledi.

Isıtma tarafındaki büyümenin ana motorunun ısı pompaları olduğunu vurgulayan Avcı, "Isı pompalarında verimlilik çok arttı. İşletme maliyeti noktasında doğalgaz ile neredeyse aynı tüketim bedeline gelmesi, bu teknolojiyi hızlı bir gelişim sürecine soktu” değerlendirmesinde bulundu. Birçok sektörde olduğu gibi iklimlendirmede de son 3 yılda maliyetlerin önemli ölçüde arttığını hatırlatan Avcı, Türkiye’deki enflasyonist ortamın fiyatlama stratejilerini doğrudan etkilediğini söyledi. Lojistik ve işçilik maliyetlerindeki artışın yanı sıra savaş etkilerinin de maliyetleri tetiklediğini belirten Avcı, özellikle klima tarafında fiyatların yüzde 30 seviyesinde arttığını kaydetti.