  3. Dalaman havalimanı 7 ayda 3 milyon yolcu sayısına yaklaştı
Dalaman havalimanı 7 ayda 3 milyon yolcu sayısına yaklaştı

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında 7 ayda hizmet verilen yolcu sayısı 2 milyon 906 bin 953 kişiye ulaştı.

Muğla’nın iki önemli havalimanından birisi olan Dalaman Havalimanı Temmuz ayında 905 bin 345 yolcuya hizmet verdi. Aynı havalimanından Temmuz ayında 7 bin 193 uçak trafiği gerçekleşirken,10 bin 917 ton yük taşındı.

22 bin 237 uçak trafiği

Dalaman havalimanında 7 aylık dönemde ise 2milyons 906 bin 953 yolcuya hizmet verilirken, 22 bin 237 uçak trafiği ve 34 bin 377 ton yük taşıması gerçekleştirildi.

