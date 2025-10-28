  1. Ekonomim
Dalaman Havalimanı 9 ayda 4 milyon 741 yolcuyu ağırladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Dalaman Havalimanı’nda Eylül ayında 852 bin 776 yolcuya hizmet verilirken, uçak trafiği 6 bin 930 olarak kaydedildi.

Muğla’nın iki önemli havalimanından birisi olan Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Datça, Marmaris ve Ula’daki turistik tesislere gelecek yabancı turistlere hizmet veren Dalaman Havalimanı Ağustos ayında 852 bin 776 yolcuya hizmet verdi. Eylül ayındaki uçak trafiği 6 bin 930 olarak gerçekleşirken, taşınan yük miktarı ise 10 bin 728 ton.

Dalaman’da 9 aylık yolcu ve uçuş verileri paylaşıldı

9 aylık dönemde Dalaman Havalimanı 4 milyon 740 bin 865 yolcuya hizmet verirken, gerçekleşen uçak trafiği sayısı 41 bin 525. 9 ayda taşınan yük miktarı 57 bin 080 ton oldu.

