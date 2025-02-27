Dalaman Havalimanı'nda ocak ayında bin 883 uçağa hizmet verildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanı'nda ocak ayında 82 bin 092 yolcu ve bin 883 uçağa hizmet verildi.

Dalaman Havalimanı 82 bin 92 yolcu, bin 883 uçak ve 634 ton yük taşıdı

Geçtiğimiz yıl 12 aylık dönemde 5 milyon 662 bin 465 yolcuya hizmet veren Dalaman Havalimanı 2025 yılının ilk ayında 82 bin 92 yolcu, bin 883 uçak ve 634 ton yük taşıdı.