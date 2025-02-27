  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Dalaman Havalimanı'nda ocak ayında bin 883 uçağa hizmet verildi
Takip Et

Dalaman Havalimanı'nda ocak ayında bin 883 uçağa hizmet verildi

Dalaman Havalimanı'nda ocak ayında 82 bin 92 yolcu ve bin 883 uçağa hizmet verildi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dalaman Havalimanı'nda ocak ayında bin 883 uçağa hizmet verildi
Takip Et

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanı'nda ocak ayında 82 bin 092 yolcu ve bin 883 uçağa hizmet verildi.

Dalaman Havalimanı  82 bin 92 yolcu, bin 883 uçak ve 634 ton yük taşıdı

Geçtiğimiz yıl 12 aylık dönemde 5 milyon 662 bin 465 yolcuya hizmet veren Dalaman Havalimanı 2025 yılının ilk ayında 82 bin 92 yolcu, bin 883 uçak ve 634 ton yük taşıdı.

Samsun'da Ramazan pidesinin fiyatı açıklandıSamsun'da Ramazan pidesinin fiyatı açıklandıEkonomi
Bim’e yarın yürüyüş bandı, egzersiz barı, TV ve airfryer geliyor (BİM 28 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER)Bim’e yarın yürüyüş bandı, egzersiz barı, TV ve airfryer geliyor (BİM 28 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER)Ekonomi

 

Ekonomi
Çiftçiyi zirai don vurdu! Tarih verildi: En az yüzde 50 fiyat artışı bekleniyor
Tarih verildi: En az yüzde 50 fiyat artışı bekleniyor
Samsun'da Ramazan pidesinin fiyatı açıklandı
Samsun'da Ramazan pidesinin fiyatı açıklandı
TÜBİTAK'tan genç girişimcilere 900 bin TL destek: Başvuru süreci başladı
TÜBİTAK'tan genç girişimcilere 900 bin TL destek: Başvuru süreci başladı
Bakan Yumaklı’dan et fiyatları ile ilgili açıklama: Artış tedarik sorunu değil, spekülasyon var
Bakan Yumaklı: Et fiyatlarındaki artış tedarik sorunu değil, spekülasyon var
HSBC'nin yatırımcı buluşmasında 'Türk bankaları' detayı
HSBC'nin yatırımcı buluşmasında 'Türk bankaları' detayı
Trafikte eksper atamalarında yeni sistem
Trafikte eksper atamalarında yeni dönem