  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Damacana su fiyatları fahiş oranda arttı, yetkililer bakanlığı denetime çağırdı
Takip Et

Damacana su fiyatları fahiş oranda arttı, yetkililer bakanlığı denetime çağırdı

Gıda enflasyonunda dünyada en çok yükseliş yaşayan ülkeler arasında yer alan Türkiye’de yılbaşından bu yana su fiyatlarına da fahiş oranda zam geldi. Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, bakanlığı denetime çağırarak “Son 3 ayda ne benzin, ne işçilik, ne de dolar zamlandı. Ama biz yüzde 60’ı yabancı olan su şirketlerinin zamlarını durduramıyoruz" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Damacana su fiyatları fahiş oranda arttı, yetkililer bakanlığı denetime çağırdı
Takip Et

Yılbaşında 70 TL olan damacana su fiyatları son bir yılda yüzde 100’den fazla artınca İstanbul Su ve Meşrubat Satıcıları Esnaf Odası, Ticaret Bakanlığı ile görüşerek su satış fiyatı tarifesi çıkardı.

Tarifeye göre damacana suyun fiyatı 90 TL olmalı. Ancak son 3 ayda yüzde 21 daha zamlanan damacana fiyatları piyasada 145 TL’yi buluyor.

Sözcü’de yer alan habere göre, Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, bakanlığı denetime çağırarak “Son 3 ayda ne benzin, ne işçilik, ne de dolar zamlandı. Ama biz yüzde 60’ı yabancı olan su şirketlerinin zamlarını durduramıyoruz. Bizim çıkardığımız tarifeye uymamak için bayilerini esnaf odasına kaydettirmiyorlar. Ticaret odasına kaydettiriyor, böylece zorunluluktan kaçınmış oluyorlar. Bakanlıkla görüştük denetime çağırdık, tüketici dernekleri ile konuştuk. Tüketiciyi bilgilendirme ve su firmalarına tepki göstermeye çağırıyoruz” dedi.

Tüketicinin en insani hakkının elinden alındığını söyleyen Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz ise şöyle konuştu:

“Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun maliyet artışının çok üzerinde zam yapan firmalar için soruşturma açması si gerekiyor. Vatandaşı önce aç bıraktılar şimdi de susuz bırakacaklar.”

Bakanlık yeni ifşa listesini duyurdu: Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı eti bulunduBakanlık yeni ifşa listesini duyurdu: Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı eti bulunduGündem
Kraliyet ailesinde kırmızı alarm: Maskeli hırsızlar Windsor Kalesi'ne girdiKraliyet ailesinde kırmızı alarm: Maskeli hırsızlar Windsor Kalesi'ne girdiDünya
Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Uzmanı açıkladı: İşte kulislerde konuşulan rakamAsgari ücret zammı ne kadar olacak? Uzmanı açıkladı: İşte kulislerde konuşulan rakamGündem
Benzine indirim geldi, tablo değişti: İşte 19 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim geldi, tablo değişti: İşte 19 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Ekonomi
HSBC Türk tahvillerine olumlu bakıyor
HSBC Türk tahvillerine olumlu bakıyor
Küresel piyasalarda karışık seyir izleniyor
Küresel piyasalarda karışık seyir izleniyor
Et fiyatlarında bir ayda yüzde 15 zam: Yıl sonunda kıyma fiyatı 700 lirayı aşacak
Yıl sonunda kıyma fiyatı 700 lirayı aşacak!
1 Aralık'ta başlıyor: Kış lastiği fiyatı cep yakıyor! Lastik fiyatı cezadan daha pahalı
Kış lastiği cep yakıyor! Lastik fiyatı cezadan daha pahalı
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Bakan Bayraktar 2026 hedefini açıkladı: Hanelerin yarısı yerli doğal gaz kullanacak
"Hanelerin yarısı yerli doğal gaz kullanacak"