Dana ve kuzu etine rekor zam: Et alamayan vatandaş Alman medyasının gündeminde

Türkiye’de kırmızı et fiyatları son iki yılda ciddi oranda artış gösterdi. Haziran 2023’ten Kasım 2025’e kadar olan veriler, özellikle kuzu eti ürünlerinde fiyat artışının yüzde 380’e kadar çıktığını ortaya koydu.

Buna göre, dana döş fiyatı iki yılda yüzde 105 artarak 400 TL’den 820 TL’ye yükseldi. Yağsız kıyma fiyatı yüzde 100 artışla 420 TL’den 840 TL’ye çıktı. Benzer şekilde, kuşbaşı et fiyatı da aynı dönemde neredeyse iki katına ulaştı.

Dana eti ikiye katlandı

Kırmızı et fiyatları son iki yılda hızla yükseldi. NEFES’ten İsmail Şahin'in haberine göre İstanbul Ümraniye’de bir kasapta, kuzu etinde en yüksek artışlar görüldü: kuzu gerdan yüzde 383, kuzu pirzola yüzde 228, kuzu but ise yüzde 222 oranında zamlandı. Dana eti de ikiye katlanırken, fiyatlar bölge ve satış noktasına göre farklılık gösterebiliyor.

Türkiye'deki aileler kırmızı et yiyemiyor

Kasap reyonlarıyla arasındaki mesafe daha da açılan vatandaşlar Alman medyasına da haber oldu. Alman kamu televizyon ağı ARD adına ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren Tagesschau adlı yayın kuruluşu Türkiye'deki ailelerin kırmızı et yiyemediğini haberleştirdi. "Ayda bir kez et yiyebilen aileler: Türkiye’de yoksulluk sessiz derinleşiyor" başlıklı haberde Metin isimli bir vatandaş hayat pahalılığı nedeniyle ayda sadece bir kez kırmızı et yiyebildiğini ifade etti.

Türkiye’de kişi başı kırmızı et tüketimi dünya ve OECD ortalamasının gerisinde

Türkiye et tüketiminde dünya ortalamasının gerisinde bulunuyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) tarım görünümü 2024-2033 raporuna göre, kişi başına kırmızı et tüketimi OECD ülkelerinde 34.8 kilogram, Avrupa’da 34.5, dünya genelinde 18.1 kilogramken, Türkiye’de ise sadece 16.6 kilogram düzeyinde bulunuyor.

"Bu iş kötüye gidiyor"

Son dönemde şap hastalığıyla boğuşan hayvancılık sektörünün önde gelen isimlerden Sencer Solakoğlu, takipsizlik ve iş bilmezlik sonucunda et fiyatlarının bu noktaya geldiğini söyledi. Mevcut Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ekibinin Cumhuriyet tarihinin en kötü ekibi olduğunu ifade eden Solakoğlu şöyle konuştu: “İnanılmaz kötü ve yönetilmeyen bir dönemden geçiyoruz. Tek odakları var, ithalat. Tarım Bakanlığı ithalat bakanlığına döndü. Sadece nereden nasıl et ithal edip fiyatları sabit tutarız bunu düşünüyorlar. Çaresizlik seziyoruz. Yapacakları çok basittir, derhal istifa etmeleri gerekiyor. Bir an önce ehil olan birini bulun ve devredin. Bu iş çok kötüye gidiyor. Bunun vebalinin altından kalkamayacaksınız.”