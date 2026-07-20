Danıştay'dan Maliye'ye fren: Gelir vergisi, KDV ve konaklama vergisi ödeyenlere kritik karar

Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi ile evini veya villasını kısa süreli kiraya veren mülk sahipleri için önemli bir yargı kararı çıktı. Danıştay, Airbnb benzeri platformlar üzerinden izin belgesiyle yapılan konut kiralamalarının tek başına ticari faaliyet olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti.

Karara göre, bu kapsamdaki kiralamalardan elde edilen gelirler için ticari kazanç hükümlerine göre gelir vergisi, geçici vergi, Katma Değer Vergisi (KDV) ve konaklama vergisi uygulanmayacak. Bunun yerine elde edilen kazanç, Gayrimenkul Sermaye İradı (GMSİ) kapsamında değerlendirilerek gelir vergisine tabi olacak.

Maliye'den turistik konut kiralamalarına vergi hamlesi

Maliye, "Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi" alınarak yapılan konut kiralamalarının ticari faaliyet olarak değerlendirilmesi, bu kapsamda elde edilecek kazançların ticari kazanç hükümlerine göre gelir vergisi, KDV ve konaklama vergisine tabi olduğu, belge sahipleri adına izin belgesinin düzenlendiği tarih itibariyle ticari kazanç yönünden mükellefiyet tesis edilmesi gerektiğini öne sürmüştü.

Bu kapsamda tespit edilen kişilere geriye dönük vergi mükellefiyeti tesis edilip, vergi ziyaı cezalı gelir vergisi, geçici vergi, konaklama vergisi ve KDV tarhiyatları yapılmıştı.

Danıştay'dan Maliye'ye turistik kiralama freni

Maliye'nin kestiği cezalar nedeniyle bir vatandaş konuyu Danıştay'a götürdü ve dava açtı. Danıştay da, konutların turizm amaçlı kiraya verilmesi faaliyetinin ticari nitelikte olduğunun kabul edilmesi, bu faaliyetten elde edilen gelirin ticari kazanç olarak değerlendirilebilmesi ve bu kapsamda ilgililer adına mükellefiyet tesis edilebilmesi için kiralamanın otel, apart veya pansiyon işletmeciliği gibi ticari bir organizasyon dahilinde yapılması ve kahvaltı, yemek, ütü, günlük temizlik gibi bir takım hizmetleri de içermesi gerektiğini, bu nedenle söz konusu kiralamaların ticari kazanç kapsamında gelir vergisine ve KDV’ye tabi tutulamayacağını belirterek, Maliye'nin yayımladığı Genel Yazı’nın 7464 sayılı Kanun kapsamındaki konut kiralamalarının ticari nitelik taşıdığı, bu faaliyetin ticari ve elde edilen gelirin ticari kazanç sayılacağı ve mükellefiyet tesisi gerektirdiğine dair kısımlarının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Cezasını ödeyenler ne yapacak?

Maliye'nin mükellefiyetler nedeniyle ortaya çıkardığı vergi ve cezaları ödeyenler için iki yol bulunuyor. NTV'nin haberine göre Danıştay'ın esastan vereceği kararlarını beklemeden Vergi Usul Kanunu'nun 118'nci maddesine göre, olayda bir vergilendirme hatası olduğu belirtilerek düzeltme şikayetinde bulunulabilir. İkinci seçenek ise Danıştay'ın esastan vereceği karar sonrasında düzeltme şikayeti yapılabilir.