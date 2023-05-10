Danıştay’tan e-ticaret platformlarını rahatlatan karar

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Danıştay, elektronik ticaret platformlarına, kendi markalarıyla ürün satma, krediye aracılık etmeyi yasaklayan, reklam ve indirim bütçelerine kısıtlama getiren “Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin” 17 maddesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Elektronik ticaret platformlarının yürütmeyi durdurma ve iptal başvurularını değerlendiren Danıştay 10’uncu Dairesi, yönetmeliğin 17 maddesinin yürütmesini durdururken, iptale ilişkin başvuruyu ise daha sonra ele alacak.

E-Ticaret Kanunu’nda değişiklik yapan 7416 sayılı kanun geçen yıl Temmuz ayında yayımlanırken, 29 Aralık’ta ise bunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Yönetmeliğin reklam harcamalarına ve indirim bütçesine sınırlama getiren 28 ve 29’uncu maddeleri 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girerken, lisans ücretlerini ciroya endeksleyen 31’nci maddesinin 5’inci fıkrası ile hizmet sağlayıcılar ile kullanıcıların bilgilerine ilişkin yükümlülükler getiren 21’nci maddesi 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecekti.

Yönetmeliğin yürürlüğe durdurulan bazı hükümleri şöyle:

Platformların satıcılara yönelik tanıtıcı bilgileri doğrulamaması halinde aracılık hizmeti sunamayacağını öngören 6’ncı maddenin 3’üncü fıkrası,

Şikayet başvurusuna yönelik itirazları düzenleyen 13’üncü ve başvurunun sonuçlanmasını düzenleyen 14’üncü maddeleri,

Aracılık sözleşmesiyle ilgili konuları düzenleyen 15, 16 ve 17’nci maddelerin yer aldığı 5’inci bölümü,

Platformların kendilerine veya ekonomik bütünlük içinde bulundukları kişilerin markasını taşıyan ürünler ile marka hakkında sahip oldukları ürünleri elektronik ticaret pazaryerlerinde satışa sunamayacaklarını düzenleyen 19’uncu maddesi,

Platformların büyüklüklerine göre mevzuata uygunluk raporu hazırlamalarını öngören 24’üncü maddesi,

Büyük ölçekli platformlara kredi yasağı, e-para kullanılması getiren 25’inci maddesi,

Kendi ürünleri dışında kargo hizmeti verilmesini engelleyen 26’ncı maddesi,

Platformların kendi pazaryerleri üzerinden mal ve hizmet ilanlarının yayımlamasını ve pazaryeri faaliyeti ile ilan faaliyetlerini sağladığı sayfalar arasında erişim imkanını kısıtlayan 27’nci maddesi.