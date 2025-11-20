Dar gelirliye vatandaşlık maaşı başvuruları başladı mı? Vatandaşlık maaşı şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla aylık maaşı belirli bir seviyenin aşağısında olan hanelere periyodik ödeme gerçekleştirilmesi içerisine alan yeni sosyal destek modeli adına hazırlıklar devam ediyor. Peki, vatandaşlık maaşı başvuruları başladı mı? Yeni sistemde başvuru şartları neler olacak? İşte son gelişmeler…

Dar gelirliye vatandaşlık maaşı başvuruları başladı mı?

Cumhurbaşkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ortak çalışması sonucu şekillenen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi, 2026 yılında hayata geçirilecek. Henüz resmi başvurular başlamadı. Programın ilk etapta pilot illerde uygulanması planlanıyor. Pilot bölgelerin hangi şehirler olacağı ise önümüzdeki aylarda açıklanacak.

Belirlemede; milli gelirin düşük olduğu iller, deprem bölgesi ve büyük şehirlerde kent yoksulluğunun yoğun yaşandığı yerler öncelikli olacak.

Vatandaşlık maaşı şartları nelerdir?

Yeni model, hanelerin belirli bir gelir düzeyinin altına düşmesini engellemeyi amaçlıyor. Sistem, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile uyumlu şekilde yürütülecek. Uygulamanın temel prensibi şöyle:

Yıllık bir gelir sınırı belirlenecek (yoksulluk sınırı veya asgari ücrete yakın bir rakam).

Hane geliri bu sınırın altındaysa aradaki fark aylık vatandaşlık maaşı olarak ödenecek.

Örneğin sınır 20 bin TL, hane geliri 16 bin TL ise devletten 4 bin TL destek sağlanacak.

Ailenin geliri yoksa, bir kişi iş bulana kadar belirlenen tutarda düzenli maaş verilecek.

Vatandaşlık maaşı sistemi nedir?

Yeni sosyal destek programı ile gelir dağılımını iyileştirmek, dar gelirli hanelerin yaşam standartlarını yükseltmek ve fert başına minimum bir geliri garanti altına almak hedefleniyor. Uygulama, Orta Vadeli Plan (OVP) içinde de yer alarak devletin öncelikli projelerinden biri haline gelmiş durumda.

Başvuru süreci ve kesin şartlar, sistemin pilot uygulamaya başlamasıyla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulacak. Dar gelirli vatandaşlar için yeni model sosyal yardımlarda kapsamlı bir dönüşüm anlamına geliyor.