Daron Acemoğlu ‘Nobel’ geleneğini gerçekleştirdi!

2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Daron Acemoğlu Stockholm'deki Nobel Barış Müzesi'nde ağırlandı. Acemoğlu, müzede sandalyenin altını imzaladı.

Nobel geleneğini gerçekleştirdi

Nobel geleneğine göre ödülünü almaya gidenler, Nobel Müzesi'nde bir yemek yiyor ve oturdukları sandalyelerin altını imzalıyorlar.

Türkiye'den Nobel ödülü alan üçüncü isim oldu

Daron Acemoğlu, Orhan Pamuk ve Aziz Sancar'ın ardından Türkiye'den Nobel ödülü alan üçüncü isim olmuştu.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Alfred Nobel Anısına 2024 Sveriges Riksbank Ekonomi Bilimleri Ödülü'nün “kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediği konusundaki çalışmaları nedeniyle” Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson'a verilmesine karar vermişti.

Komiteden yapılan açıklamada, "Ekonomi bilimlerinde bu yılın ödül sahipleri, uluslar arasındaki refah farklılıklarını anlamamıza yardımcı oldular. Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson bir ülkenin refahı için toplumsal kurumların önemini ortaya koydular. Hukukun üstünlüğünün zayıf olduğu ve halkı sömüren kurumların bulunduğu toplumlarda büyüme ya da daha iyiye doğru değişim gerçekleşmez. Ödül sahiplerinin araştırmaları bunun nedenini anlamamıza yardımcı oluyor" ifadeleri kullanılmıştı.

Daron Acemoğlu kimdir?

Daron Acemoğlu 1967 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlköğrenimini İstanbul Kadıköy’deki Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulu'nda tamamladıktan sonra 1986'da Galatasaray Lisesinden mezun oldu.

İngiltere’nin York Üniversitesinde ise lisans eğitimini tamamladı. London School of Economist okulunda öğretmenlik yapan Daron Acemoğlu, 2000 yılında ise profesörlüğünü aldı.

Daron Acemoğlu, 1993 yılından beri Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) akademik kariyerine devam ederken, 2000 yılında ekonomi profesörü unvanını aldı.

Acemoğlu, siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği, çalışma ekonomisi, iktisat teorisi ve beşeri sermaye ve eğitim konularında çalışmalar yapıyor.