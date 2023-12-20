Daron Acemoğlu'dan çarpıcı beyin göçü açıklaması: Çöküş olur ve Türkiye bunun eşiğinde!

ABD’nin en saygın eğitim kurumlardan Massachusetts Institute of Technology’de görev yapan Prof. Dr. Daron Acemoğlu, meslektaşı Simon Johnson ile kaleme aldığı ‘İktidar ve Teknoloji: Bin Yıllık Mücadele’ kitabı vesilesiyle gazetecilere konuştu.

Teknolojinin istihdam ve işsizlik üzerine etkilerine ilişkin araştırmalar yapan Prof. Daron Acemoğlu, Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olarak nitelendirilen beyin göçüne ilişkin dikkat çekici bir tespitte bulundu.

Cumhuriyet’e konuşan Ekonomist Prof. Dr. Acemoğlu, “Politik nedenlerden dolayı özgürlüğün kısıtlanması nedeniyle Türkiye’nin geleceği artık iyice karanlık görüldüğü için en parlak gençler yurtdışına gitmeye başladı. Az insan giderse problem yok ama sayı bu kadar çok olunca bir çöküşe yol açar ve Türkiye bunun eşiğinde” ifadelerini kullandı.

"İki bankadan kaynak getirip olmaz"

Acemoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetimindeki yeni ekonomi programına ilişkin ise “Ben önemli bir gelişme görmüyorum” dedi. Acemoğlu sözlerine şöyle devam etti:

* Herkes gibi ben de umutlu olmak istiyorum ama hâlâ çok büyük bir umut yok içimde. Zaten enflasyon bu düzeye çıktıktan sonra indirmek çok zor ama bir tek enflasyonu düşürüp Türkiye ekonomisin düzelteceğiz diye bir şey de yok. Çok daha derin problemleri var Türkiye’nin...

* Az önce de bahsettiğim gibi sistem problemi. Türkiye’nin gelişmek için artık önünde çok ufak bir pencere kaldı ama bunları kaçıracağız gibi duruyor. Şu anda bir tek faizleri artırıp yurtdışından bir iki bankadan kaynak getirip bu yapılmaz.