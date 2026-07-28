Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a "1 trilyon dolarını bağışla" çağrısı: Musk yanıt verdi

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Yapay zekâ ve robotik teknolojilerinin ekonominin geleceğine etkisi, Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Prof. Dr. Daron Acemoğlu ile teknoloji milyarderi Elon Musk arasında dikkat çeken bir tartışmaya dönüştü.

Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk, yapay zekâ ve robot teknolojilerinin üretim kapasitesini tarihi seviyelere çıkaracağını savunarak dünyanın zamanla bir "bolluk ekonomisine" geçeceğini öne sürdü.

Musk, yapay zekâ destekli sistemlerin insanların ihtiyaç duyduğundan çok daha fazla mal ve hizmet üretebileceğini belirterek, 2036 yılına gelindiğinde paranın bugünkü işlevinin büyük ölçüde azalabileceğini ifade etti.

Ancak bu yaklaşım, teknolojik ilerlemenin ortaya çıkardığı ekonomik değerin toplumun geneline nasıl dağıtılacağı sorusunu yeniden gündeme getirdi.

Ekonomik eşitsizlikler üzerine çalışmalarıyla tanınan Acemoğlu ise yalnızca üretim artışının refahı otomatik olarak artırmayacağı ve teknolojik kazançların paylaşım biçiminin kritik olduğu görüşünü savunuyor.

Yapay zekânın insanlığın refahını artıracak bir araç mı, yoksa mevcut gelir dağılımı sorunlarını derinleştirebilecek bir güç mü olacağı tartışması, teknoloji dünyasının en önemli gündemlerinden biri olmaya devam ediyor.

"Emeklilik için para biriktirmek anlamsız hale gelir"

Musk, daha önce “Moonshots with Peter Diamandis” programında yaptığı değerlendirmede halka emeklilik için birikim yapma konusunda kaygılanmamalarını söyledi.

Musk’ın programdaki sözleri şöyleydi:

“Bir önerim var: Önümüzdeki 10-20 yıl için emeklilik adına para kenara koyma konusunda endişelenmeyin. Bunun bir önemi kalmayacak.”

Musk, teknolojik gelişmelerin temel mal ve hizmetlerin maliyetini azaltacağını savunarak şöyle devam etti:

“Eğer konuştuklarımız gerçekleşirse, emeklilik için para biriktirmek tamamen anlamsız hale gelir.”

Gelecekte “evrensel yüksek gelir” olarak nitelendirdiği bir modelin ortaya çıkabileceğini ileri süren Musk, yapay zekâ ve robotların üretim kapasitesini artırmasıyla insanların ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetlere daha kolay ulaşabileceğini iddia ediyor.

Buna karşılık ekonomistler, artan üretimin kendiliğinden eşit bölüşüm yaratmayacağına ve bunun siyasi tercihler ile mülkiyet ilişkilerine bağlı olduğuna dikkat çekiyor.

Acemoğlu: Servetini bağışlamayı taahhüt et

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü öğretim üyesi, Nobel Ekonomi Ödüllü Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Musk’ın “2036’da paranın önemi kalmayacak” iddiasını alıntılayarak X hesabından bir çağrı yaptı.

Acemoğlu, Musk’ın teknolojiye ilişkin öngörüsünü kendi serveti üzerinden sınamasını isteyerek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Eğer 2036'da paranın önemi kalmayacaksa, yaklaşık 1 trilyon dolarlık servetinizi en geç 2036'ya kadar hayır kurumlarına bağışlamayı taahhüt edin. Bu, teknolojiye olan inancınızı güçlü şekilde ortaya koyacaktır. Ayrıca, milyarderlerin ve trilyarderlerin siyasi ve sosyal etkilerinden endişe duyan dünya genelindeki pek çok insanı yatıştıracaktır. Not: Bunun için seçilen hayır kurumları, bağımsız ve tarafsız kurumlar tarafından onaylanmalı.”