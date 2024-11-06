Daron Acemoğlu'ndan kritik Uyarı: Türkiye birçok ülkeden daha hızlı yaşlanacak

Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan Prof. Dr. Daron Acemoğlu, ödül sonrası ilk kez İstanbul’a gelerek Brand Week İstanbul’da konuştu. Nobel ödüllü ekonomist, dünya ekonomisinden yapay zekâya, nüfus dinamiklerinden iklim değişikliğine kadar geniş bir yelpazede değerlendirmeler yaptı. Acemoğlu, ABD’deki gelir eşitsizliği ve yapay zekânın iş gücü piyasasına etkileri gibi önemli konulara dikkat çekerek, gelecekte bu alanlarda yaşanabilecek değişimlere dair öngörülerini paylaştı.

ABD ekonomisinin büyümesine karşın gelir eşitsizliğinin arttığını söyleyen Acemoğlu, 1980'den 2015’e kadar bu uçurumun hızla genişlediğini belirtti. ABD'de ücret eşitsizliğinin politik yapıyla bağlantılı olduğunu vurgulayarak, “ABD tarihinde neredeyse yarısının büyümeden pay almadığı başka bir dönem yok" ifadelerini kullandı.

"Türkiye hızlı yaşlanacak"

Acemoğlu, dünya nüfusundaki artışın sona erdiğini ve 2050 itibarıyla dünya nüfusunun zirveye ulaşacağını, daha sonra düşüş eğilimine gireceğini söyledi. Türkiye'nin de bu yaşlanma trendinden etkileneceğini belirten Acemoğlu, “Türkiye'nin birçok ülkeden daha hızlı yaşlanacağını göreceksiniz. Yaşlanan toplumlar ekonomik ve sosyal birçok sorunla karşılaşabilir” dedi.

Yaşlanmaya karşı önlem alan ülkeler arasında Almanya, Japonya ve Güney Kore gibi gelişmiş ülkeleri örnek gösteren Acemoğlu, bu ülkelerin robot teknolojilerini ve işgücünü etkin kullanarak yaşlanan nüfus problemini çözmeye çalıştığını dile getirdi.

"Yapay zeka doğru yönlendirilirse üretkenliği artırır"

Yapay zekânın üretkenliği artırma potansiyelinin yüksek olduğunu dikkat çeken Acemoğlu, bu teknolojinin doğru yönlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Günümüzde yapay zekânın daha çok otomasyon çerçevesinde kullanıldığını söyleyen Acemoğlu, “Eğer yapay zekâ, insanların yaptığı işleri makinelere devretmektense insanlarla birlikte çalışacak şekilde yönlendirilirse işçi kesiminin üretkenliği artırılabilir” şeklinde konuştu.