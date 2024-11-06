  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Daron Acemoğlu'ndan kritik Uyarı: Türkiye birçok ülkeden daha hızlı yaşlanacak
Takip Et

Daron Acemoğlu'ndan kritik Uyarı: Türkiye birçok ülkeden daha hızlı yaşlanacak

Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Brand Week İstanbul’da ekonomi, yapay zekâ ve dünya nüfusu gibi küresel konularda önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin hızla yaşlanan nüfus yapısına dikkat çeken Acemoğlu, yapay zekânın etkili bir şekilde yönlendirilmesinin de gelecekte büyük önem taşıyacağını vurguladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Daron Acemoğlu'ndan kritik Uyarı: Türkiye birçok ülkeden daha hızlı yaşlanacak
Takip Et

Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan Prof. Dr. Daron Acemoğlu, ödül sonrası ilk kez İstanbul’a gelerek Brand Week İstanbul’da konuştu. Nobel ödüllü ekonomist, dünya ekonomisinden yapay zekâya, nüfus dinamiklerinden iklim değişikliğine kadar geniş bir yelpazede değerlendirmeler yaptı. Acemoğlu, ABD’deki gelir eşitsizliği ve yapay zekânın iş gücü piyasasına etkileri gibi önemli konulara dikkat çekerek, gelecekte bu alanlarda yaşanabilecek değişimlere dair öngörülerini paylaştı.

ABD ekonomisinin büyümesine karşın gelir eşitsizliğinin arttığını söyleyen Acemoğlu, 1980'den 2015’e kadar bu uçurumun hızla genişlediğini belirtti. ABD'de ücret eşitsizliğinin politik yapıyla bağlantılı olduğunu vurgulayarak, “ABD tarihinde neredeyse yarısının büyümeden pay almadığı başka bir dönem yok" ifadelerini kullandı.

"Türkiye hızlı yaşlanacak"

Acemoğlu, dünya nüfusundaki artışın sona erdiğini ve 2050 itibarıyla dünya nüfusunun zirveye ulaşacağını, daha sonra düşüş eğilimine gireceğini söyledi. Türkiye'nin de bu yaşlanma trendinden etkileneceğini belirten Acemoğlu, “Türkiye'nin birçok ülkeden daha hızlı yaşlanacağını göreceksiniz. Yaşlanan toplumlar ekonomik ve sosyal birçok sorunla karşılaşabilir” dedi.

Yaşlanmaya karşı önlem alan ülkeler arasında Almanya, Japonya ve Güney Kore gibi gelişmiş ülkeleri örnek gösteren Acemoğlu, bu ülkelerin robot teknolojilerini ve işgücünü etkin kullanarak yaşlanan nüfus problemini çözmeye çalıştığını dile getirdi.

"Yapay zeka doğru yönlendirilirse üretkenliği artırır"

Yapay zekânın üretkenliği artırma potansiyelinin yüksek olduğunu dikkat çeken Acemoğlu, bu teknolojinin doğru yönlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Günümüzde yapay zekânın daha çok otomasyon çerçevesinde kullanıldığını söyleyen Acemoğlu, “Eğer yapay zekâ, insanların yaptığı işleri makinelere devretmektense insanlarla birlikte çalışacak şekilde yönlendirilirse işçi kesiminin üretkenliği artırılabilir” şeklinde konuştu.

Konya BB Başkanı Altay: Belediye başkanlarının gündemi şehirleri ve hizmetleri olmalıKonya BB Başkanı Altay: Belediye başkanlarının gündemi şehirleri ve hizmetleri olmalıŞehirler

 

Kırmızı bültenle aranan Türk vatandaşı, Yunanistan'da 9 kurşunla öldürüldüKırmızı bültenle aranan Türk vatandaşı, Yunanistan'da 9 kurşunla öldürüldüGündem

 

Ekonomi
SPK Başkanı Gönül: Temettü dağıtan şirketlere iyi gözle bakıyoruz
Temettü dağıtan şirketlere iyi gözle bakıyoruz
İzmir'de arabalı vapur ücretlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar...
İzmir'de arabalı vapur ücretlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar...
Merkez Bankası iki TL depo alım ihalesi açtı
Merkez Bankası iki TL depo alım ihalesi açtı
Trump başkan seçildi, TL değer kazandı!
Trump başkan seçildi, TL değer kazandı!
Düzce ekim ayında fındık ihracatında rekor kırdı
Düzce ekim ayında fındık ihracatında rekor kırdı
İşte CHP'nin asgari ücret teklifi: En az 30 bin TL olsun
İşte CHP'nin asgari ücret teklifi: En az 30 bin TL olsun