Darphane 8 ay sonra kuruşlara geri döndü

Darphane Genel Müdürlüğü, yılın ilk 8 ayında üretmediği 1, 5 ve 10 kuruşluk madeni paraların üretimine eylül ayı itibarıyla yeniden başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, bir süredir üretimini durdurduğu madeni paraları yeniden bastı.

Darphane verilerine göre, Eylül ayında 1 kuruştan 240 bin, 5 kuruştan 180 bin ve 10 kuruştan 360 bin adet üretildi. Daha önce maliyet gerekçesiyle basılmayacağı yönünde iddialar ortaya atılan 50 kuruşluk madeni paradan ise 990 bin adet üretildi.

Vatandaşın cebinde en fazla 1 lira bulunuyor

TL'den "yeni" ibaresi kaldırıldıktan sonra 1 Ocak 2009'dan bu yana tedavüle sokulan madeni paralara bakıldığında, cepte taşınan bozuk para miktarının 13 milyar 588 milyon 944 bin 976'ya yükseldiği görüldü.

İlgili dönemde vatandaşın cebinde 4 milyar 687 milyon 387 bin 610 adetle en fazla 1 liranın bulunduğu hesaplandı.

Geçtiğimiz yıllarda hatıra parası olarak Darphane tarafından tedavüle çıkarılan ve dolaşımda kalmaya devam etmesine ilişkin tebliğ yayımlanan 5 liralar ise 312 milyon 562 bin 807 adet ile piyasadaki yerini sağlamlaştırmaya devam etti.

