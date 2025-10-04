  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Darphane Altın Sertifikası getirisiyle gramı solladı! Yatırımcının gözdesi oldu
Takip Et

Darphane Altın Sertifikası getirisiyle gramı solladı! Yatırımcının gözdesi oldu

Gram altın son haftalarda rekor üstüne rekor kırarken, Darphane Altın Sertifikası borsada yüzde 32 aylık getirisiyle öne geçti. Son aylık yüzde 32, haftalık yüzde 10 kazanca yürüyen altın sertifikasına küçük yatırımcı hücum etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Darphane Altın Sertifikası getirisiyle gramı solladı! Yatırımcının gözdesi oldu
Takip Et

Yılbaşından beri yüzde 122,8 getiriyle gram altını geride bırakan Darphane Altın Sertifikası, 0.01 gramlık lotlarla herkese altın kapısını araladı.

Getirisi gram altını solladı

Borsada bir ayda yüzde 32, bir haftada ise yüzde 10 oranında değer kazanan Darphane Altın Sertifikası’nın getirisi gram altını solladı.

Son dönemde altın fiyatlarının rekor kırması uluslararası yatırımcının yaptığı gibi yurt içinde küçük yatırımcıyı da güvenli liman olan altına yöneltti. 5.000 liranın üzerine demir atan gram altın, geçen hafta 5.213 lirayla rekor kırdı. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da geçen hafta başında 3.923 dolarla rekor seviyeye ulaştı. İbre sürekli altından yana ancak borsada işlem gören Darphane Altın Sertifikası’nın getirisi gram altını solladı.

Borsada işlem gören Darphane Altın Sertifikası bir ayda yüzde 32 bir haftada ise yüzde 10 oranında değer kazandı.

Yılbaşından bu yana yüzde 122 kazandırdı

Sertifikanın yılbaşından bu yana getirisi ise yüzde 122.8 olarak gerçekleşti. Nefes’ten Emel Yiğit’in haberine göre, yılın ilk günlerinde 30.5 liradan fiyatlanan sertifikalar cuma günü 68.63 liraya kadar yükseldi. Gram altının ise yıl başından bu yana getirisi yüzde 74 oldu.

Altın sertifikası düşük tutarlı alımla yatırımcının gözdesi

Altın sertifikası talebinde etkili olan birkaç faktör var. Analistlerin değerlendirmelerine göre bunlardan biri küçük yatırımcının altına yatırım yapmak istemesi ama kuyumcudaki fiyatı yüksek bulması. Altın sertifikasında düşük tutarlı alım yapılabilmesi bu tip yatırımcının tercihlerini belirliyor. Diğer yandan fiziki olarak altın alıp saklama riskini almak istemeyen bir grup da bulunuyor.

Saklama sorunu yok

Her bir sertifika 0.01 gram altına denk geliyor. Böylece küçük paralarla bile altına yatırım imkânı sunuluyor. Altın sertifikalarının küçük çaplı bütçeler için ideal olduğunu söyleyen analistler, saklama sorunun olmadığına ve alım satımın dijital ortamda yapılabilmesinin avantajına dikkat çekiyor.

Altın neden yükseliyor? Yükseliş devam edecek mi?Altın neden yükseliyor? Yükseliş devam edecek mi?Altın Haberleri
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (4 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (4 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları)Altın Haberleri
İsviçreli bankacılık devi UBS altın için rekor tahminini açıkladı!İsviçreli bankacılık devi UBS altın için rekor tahminini açıkladı!Ekonomi
TCMB/Karahan: Altın talebi enflasyonla mücadeleyi zayıflatıyorTCMB/Karahan: Altın talebi enflasyonla mücadeleyi zayıflatıyorEkonomi
Ekonomi
THY Başkanı Bolat'tan Boeing açıklaması: Uçak siparişimizin politikayla doğrudan bir ilgisi yok
THY Başkanı Bolat'tan Boeing açıklaması: Uçak siparişimizin politikayla doğrudan bir ilgisi yok
SGK, 8 ayda yaklaşık 325 milyon lira emzirme ödeneği verdi
SGK, 8 ayda yaklaşık 325 milyon lira emzirme ödeneği verdi
Küresel piyasalar ABD'den açılma sinyali bekliyor
Küresel piyasalar ABD'den açılma sinyali bekliyor
Enflasyon ateşi maaşları eritti! Asgari ücretli 5 bin 621 TL kaybetti
Asgari ücretli 5 bin 621 TL kaybetti
65 yaş üstünden sağlık raporu isteniyor mu? Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden açıklama
65 yaş üstünden sağlık raporu isteniyor mu?
Emekliye kiralık ev yok! Vicdanları sızlatan ilanın gerekçesi şoke etti
Emekliye kiralık ev yok! Vicdanları sızlatan ilanın gerekçesi şoke etti