Darphane Altın Sertifikası getirisiyle gramı solladı! Yatırımcının gözdesi oldu

Yılbaşından beri yüzde 122,8 getiriyle gram altını geride bırakan Darphane Altın Sertifikası, 0.01 gramlık lotlarla herkese altın kapısını araladı.

Getirisi gram altını solladı

Borsada bir ayda yüzde 32, bir haftada ise yüzde 10 oranında değer kazanan Darphane Altın Sertifikası’nın getirisi gram altını solladı.

Son dönemde altın fiyatlarının rekor kırması uluslararası yatırımcının yaptığı gibi yurt içinde küçük yatırımcıyı da güvenli liman olan altına yöneltti. 5.000 liranın üzerine demir atan gram altın, geçen hafta 5.213 lirayla rekor kırdı. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da geçen hafta başında 3.923 dolarla rekor seviyeye ulaştı. İbre sürekli altından yana ancak borsada işlem gören Darphane Altın Sertifikası’nın getirisi gram altını solladı.

Borsada işlem gören Darphane Altın Sertifikası bir ayda yüzde 32 bir haftada ise yüzde 10 oranında değer kazandı.

Yılbaşından bu yana yüzde 122 kazandırdı

Sertifikanın yılbaşından bu yana getirisi ise yüzde 122.8 olarak gerçekleşti. Nefes’ten Emel Yiğit’in haberine göre, yılın ilk günlerinde 30.5 liradan fiyatlanan sertifikalar cuma günü 68.63 liraya kadar yükseldi. Gram altının ise yıl başından bu yana getirisi yüzde 74 oldu.

Altın sertifikası düşük tutarlı alımla yatırımcının gözdesi

Altın sertifikası talebinde etkili olan birkaç faktör var. Analistlerin değerlendirmelerine göre bunlardan biri küçük yatırımcının altına yatırım yapmak istemesi ama kuyumcudaki fiyatı yüksek bulması. Altın sertifikasında düşük tutarlı alım yapılabilmesi bu tip yatırımcının tercihlerini belirliyor. Diğer yandan fiziki olarak altın alıp saklama riskini almak istemeyen bir grup da bulunuyor.

Saklama sorunu yok

Her bir sertifika 0.01 gram altına denk geliyor. Böylece küçük paralarla bile altına yatırım imkânı sunuluyor. Altın sertifikalarının küçük çaplı bütçeler için ideal olduğunu söyleyen analistler, saklama sorunun olmadığına ve alım satımın dijital ortamda yapılabilmesinin avantajına dikkat çekiyor.