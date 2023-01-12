Darphane’den altına dayalı sertifika ihracı başvurusu

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Darphane Sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

Konuya ilişkin Ziraat Yatırım Menkul Değerler'den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 49976 sayılı yazısı ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün 10.000 kilograma kadar altına dayalı Darphane Sertifikası ihracı için Bakanlık izni verildiği bildirildi. Söz konusu sertifika ihracı için SPK’ya gerekli başvuru yapıldı.