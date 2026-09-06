Darphane’nin 2026 verileri: Madeni para üretiminde sert düşüş

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün 2026’nın ilk 7 ayına ait verileri, madeni para üretiminde önemli bir gerileme yaşandığını ortaya koydu. Ocak-temmuz döneminde tedavüle sunulan toplam madeni para miktarı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 52,9 azaldı.

Verilere göre 2025’in ilk 7 ayında 402,8 milyon adet madeni para tedavüle sunulurken, bu yıl aynı dönemde sayı 189 milyon 610 bine geriledi. Böylece piyasaya verilen bozuk para miktarı bir yılda yaklaşık 213,2 milyon adet azalmış oldu.

1 TL arzı yüzde 69,4 azaldı

Tablodaki en belirgin değişim, düşük değerli madeni paralarda görüldü. 2026’nın ocak-temmuz döneminde 1 kuruş ve 5 kuruşluk madeni paralar Darphane tarafından piyasaya hiç verilmedi.

10 kuruş ve 25 kuruşta da üretim sınırlı kaldı. Yılın ilk 7 ayında yalnızca 360 bin adet 10 kuruş, 108 bin adet 25 kuruş tedavüle sunuldu. Her iki parada da Şubat ayından sonra yeni basım yapılmadı.

Günlük alışverişlerde en sık kullanılan madeni paralardan 1 TL’de de sert düşüş kaydedildi. Geçen yılın ocak-temmuz döneminde 312 milyon 500 bin adet 1 TL piyasaya verilirken, bu yıl aynı dönemde bu sayı 95 milyon 479 bine indi. Buna göre 1 TL’lik madeni para arzı yıllık bazda yüzde 69,4 azaldı.

Madeni para üretiminde dikkat çeken değişim

5 TL’lik madeni parada da gerileme görüldü. Geçen yılın ilk 7 ayında 89 milyon 200 bin adet olan 5 TL üretimi, bu yıl 75 milyon 546 bin adede düştü. Buna rağmen 1 TL ve 5 TL’lik madeni paralar, dönem boyunca tedavüle verilen toplam bozuk paraların yüzde 90’ından fazlasını oluşturdu.

Genel düşüşün istisnası ise 50 kuruş oldu. 2025’in ilk 7 ayında 1,1 milyon adet 50 kuruş piyasaya verilirken, 2026’nın aynı döneminde bu rakam 18 milyon 117 bine yükseldi. Böylece 50 kuruş üretimi, diğer madeni paralardaki daralmanın aksine belirgin biçimde arttı.