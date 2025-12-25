DASİFED/Gül: Girişimci kadınları dijital dünya ile tanıştırıyoruz

ERAY ŞEN/HATAY

DASİFED Başkanı Gülay Gül, Tohumluk Vakfı Başkanı Pınar Ayhan ile yaptığı ortak açıklamada, ‘Dijital Tohumlar Filizleniyor’ projesi ile afet sonrası yeniden yapılanma sürecinde, dijital bilgiye erişimi güçlendirmek ve yerel kapasiteyi artırmak istediklerini söyledi. Gül, şöyle devam etti:

“Bu proje; kısa sürede gösterdiği etki ve yoğun katılımcı ilgisiyle amacına ulaşmıştır. Proje süresince katılımcılar, dijital beceriler, yenilikçi düşünme ve sürdürülebilir üretim odaklı içeriklerle buluşmuş, yerel potansiyelin teknolojiyle buluşmasına yönelik önemli bir zemin oluşturulmuştur. Sahadan aldığımız geri bildirimler, özellikle gençler ve yerel girişimciler nezdinde dijital farkındalığın ve öğrenme motivasyonunun belirgin şekilde arttığını göstermektedir. Projenin daha geniş katılımcı kitlesine ulaşacak şekilde geliştirilmesi planlanmaktadır.”

‘Okur-yazar olmamakla eş değer”

Bölgede dijital dönüşüm kapasitesinin güçlenmesine ve iş dünyasının geleceğe daha sağlam adımlarla hazırlanmasına katkı sağlamak istediklerini vurgulayan Gül, şöyle devam etti: “Dijital dünyadaki hızlı gelişimle beraber, özellikle kadın girişimcilerimizin bu dünyaya adapte olmaları önemli. Aksi takdirde okur-yazar olmamakla eşdeğer bir konumda kalıyorlar maalesef. Dolayısıyla biz onların dijital dünyaya katılmalarını sağlamak için böyle bir çalışma yaptık, karşılığını da gördük, çok talep oldu, kısa sürede yoğun ilgi ile karşılandı. Bu kadar talep göreceğini düşünmemiştik, çünkü deprem bölgesinde insanlar birçok sıkıntı yaşıyor. Yoğun ilgi üzerine bu alandaki çalışmalara devam etmek ve şu anda sertifikalı olan öğrencilerimizin bir üst konuma geçmesini sağlamak amacıyla ek program düşünüyoruz.”