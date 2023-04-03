DASK’ın hasar ödemesi, 10,1 milyar lirayı aştı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), hasar ödemelerini devam ettiriyor. DASK’tan yapılan açıklamaya göre, kurum, 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 10 milyar 174 milyon 145 bin 255 TL hasar ödemesi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde kuruma toplam 433 bin 837 hasar ihbarı yapıldı.