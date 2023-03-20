DASK’ın hasar ödemesi 4,5 milyar lirayı aştı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK), hasar ödemeleri sürüyor. DASK’tan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 392 bin 45 hasar ihbarı yapılırken, ödenen tazminat tutarı ise 4 milyar 520 milyon 467 bin TL'ye ulaştı.

DASK’ın açıklamasında, “Sigortalılarımıza destek olmak için tüm gücümüzle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Tarafımıza gelen toplam 392.045 adet ihbarın yaklaşık yüzde 80’ini oluşturan hafif hasarlı ihbar dosyalarının ödemelerini hızla gerçekleştirebilmek amacıyla 13 Mart tarihi itibarıyla başlattığımız uygulama ile sigortalılarımızın başvurularını web sitemiz ve e-Devlet üzerinden almaya başladık. Bu uygulamayla, ‘hafif hasarlı’ konutlara sahip sigortalıların ödemelerini 72 saatte gerçekleştiriyoruz.” ifadelerine yer verildi.