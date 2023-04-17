DASK’tan 19,1 milyar lirayı aşkın hasar ödemesi

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), ‘OHAL Bölgesi Durum Bilgilendirmesi’de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar Türkiye geneli yapılan hasar ihbarı ve gerçekleştirilen ödemelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Buna göre, 17 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 469 bin 35 adet hasar ihbarı alan DASK, 19 milyar 182 milyon 284 bin lira ödeme gerçekleştirdi.

Toplamda hasar dosyaları içinde 54 bin 609 işleme alınacak dosyanın kaldığı belirtilen açıklamada, “Eksik evraklı hasar dosyalarında, vatandaşlarımız eksik evrakları tamamlandığında bu dosyalar da işleme alınarak tazminat ödemeleri gerçekleştirilecektir.” denildi.

DASK’ın verdiği bilgiye göre Türkiye genelinde;

Ödenen dosya sayısı: 220 bin 359

İşleme alınamayan dosya sayısı: 54 bin 609

Ödeme dışı kapanan dosya sayısı: 14 bin 915

Eksik evrak dosya sayısı: 82 bin 561

Hasarsız dosya sayısı: 37 bin 530

İşleme alınacak dosya sayısı: 59 bin 61