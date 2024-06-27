Davut Doğan açıkladı: Doğanlar Holding'in halka açılması gündemde

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, CNBC-e’de yayınlanan İş Dünyası programına katılarak Şafak Tükle’nin sorularını yanıtladı.

Davut Doğan enflasyon etkisinin inşaat sektöründe daha fazla hissedildiğini söyledi. Doğan, “Enflasyonda düşüş eğilimini mobilya sektöründe hissediyoruz” diye konuştu.

Doğan enflasyon konusunda ise beklentilerini, “Enflasyon ve faizde bir gevşeme bekliyoruz” sözleriyle aktardı.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Doğan, 300 milyon dolarlık bir kimyasal geri dönüşümü projelerinin bulunduğunu ifade etti. Doğan satın almalara ilişkin ise, “Markalarla ilgili önemi fırsat varsa satın almayı gündeme getiririz” ifadelerini kullandı.

Davut Doğan, “2025 yılının ilk çeyreğinde Doğanlar Holding'i halka açmayı planlıyoruz” dedi.