DCT, yaban mersini merkezli tarımsal ekosistem kuracak

DUYGU GÖKSU / GÜMÜLCİNE

Çalışma hayatına 13 yaşında gazete dağıtarak başlayan ve kendisini "durduğunda yorulan" bir iş insanı olarak tanımlayan DCT Trading ve Bluefarm Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet, tarımda yüksek katma değerli ve teknoloji yatırım sürecini EKONOMİ ile paylaştı. Yunanistan ile Türkiye arasında pamuk ticaretiyle faaliyete başlayan ve zamanla küresel organik pamuk pazarında yer edinen şirket; veri odaklı üretim, sözleşmeli tarım ve yoğun kadın istihdamı modeliyle Edirne İpsala'yı yaban mersini üretiminin stratejik merkezi yapmaya hazırlanıyor.

Çalışma ruhunu rahmetli babası Dr. Sadık Ahmet'ten öğrendiğini söyleyen Sadık Ahmet, "Kendisi bir hekim olmasına rağmen köşesine çekilmedi, Batı Trakya Türklerinin hak arama mücadelesinde en ön safta yer aldı. Onun bu duruşu benim için her zaman en büyük rol modeli oldu. Çalışma serüvenim de o günden bugüne hiç durmadan devam etti" dedi.

"İhracatçı kimliğimiz en önemli kırılma noktası oldu"

Şirketin faaliyetlerini yalnızca ihtalatla sınırlı tutmayıp güçlü bir ihracatçı kimliği oluşturmasının önemli bir kırılma noktası olduğunu belirten Sadık Ahmet, "İlk yıllarda ağırlıklı olarak ithal ettiğimiz pamuğu Türkiye'deki sanayicilerle buluştururken, zamanla yerli pamuğu dünyaya ihraç etmeye başladık. Uluslararası standartlara uyum ve güçlü lojistik kabiliyetimiz sayesinde, ICA ve Better Cotton üyeliklerinin yanı sıra GOTS ve Control Union denetimlerini geçerek organik pamuk ticareti yapan küresel bir yapıya ulaştık. Bugün Çin, Pakistan, Vietnam ve Endonezya başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapabiliyor olmamız, bu uzun soluklu stratejimizin bir sonucu" dedi.

"Bluefarm Tarım ile hedefimiz örnek bir model oluşturmak"

Ticaret gücünü yüksek katma değerli üretim yatırımlarıyla desteklemeyi önceliklendirdiklerini dile getiren Sadık Ahmet, şunları söyledi:

"DCT Trading olarak, yalnızca ticaret yapan bir şirket olmayı değil, tarımı, üretimi, teknolojiyi ve veriyi bir araya getiren entegre bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda özellikle yaban mersini yatırımlarımız, sözleşmeli tarım modellerimiz ve teknoloji odaklı projelerimiz ön plana çıkıyor. Amacımız daha sürdürülebilir, daha öngörülebilir ve daha yüksek katma değer üreten bir gelir yapısına ulaşmak. Edirne İpsala'da kurduğumuz Bluefarm Tarım ile hedefimiz, örnek bir model oluşturmak. Üretimin tamamı saksılarda gerçekleştirilecek ve sulamadan gübrelemeye, bitki sağlığından iklim kontrolüne kadar tüm süreçler dijital olarak takip edilecek. 265 dönüm alanda kurulacak bu yatırımın temelinde verimlilik, sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ve kalite bulunuyor. Bu yönüyle Bluefarm Tarım'ı yeni nesil tarım uygulamalarının hayata geçirildiği bir üretim ekosistemi olarak konumlandırıyoruz. Yunanistan'daki Bluefarm IKE yatırımımızda yüksek kalite ve verimlilik standartlarını yakalayabilmek için yaklaşık iki yıl süren kapsamlı bir Ar-Ge süreci yürüttük. Tecrübemizi ve bilgi birikimimizi doğrudan İpsala'daki yatırımımıza taşıyoruz".

Yaban mersininin dünya genelinde talebi hızla artan, yüksek katma değerli bir ürün olduğunu aktaran Sadık Ahmet, "Türkiye bu pazarda çok önemli bir potansiyele sahip. İpsala'daki yatırımımızı da yalnızca kendi üretim kapasitemizi artırmak için değil, daha geniş bir üretim ekosistemi oluşturmak amacıyla hayata geçiriyoruz. Sözleşmeli tarım modeliyle üreticilere bitki ve malzeme tedarikinden eğitim ve teknik danışmanlığa, sulama-fertilizasyon programlarından lojistik ve satış desteğine kadar geniş bir yelpazede çözümler sunmayı planlıyoruz. Hedefimiz, İpsala'yı yaban mersini üretiminde bir merkez haline getirirken Türkiye'yi de Avrupa başta olmak üzere küresel pazarlarda güçlü bir yaban mersini tedarikçisi konumuna taşımak" ifadelerini kullandı.

Kadın istihdamının da bu modelin önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Sadık Ahmet, "Yunanistan'da özellikle hasat dönemlerinde çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 95'ini kadınlar oluşturuyor. Türkiye'de de benzer bir yaklaşım benimseyerek kadın istihdamını ve kadın girişimciliğini destekleyen, ekonomik katılımı artıran bir üretim modeli oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

"2031'de yıllık bin ton üretim hedefliyoruz"

Bluefarm Tarım, yaban mersini üretim çiftliğinin, ilk aşamada 206 dönüm olarak planlandığını, son dönemde gerçekleştirilen arazi alımlarıyla birlikte yaklaşık 265 dönümlük bir alana ulaştığını dile getiren Sadık Ahmet, "Proje kapsamında yaklaşık 150 bin yaban mersini ağacının dikilmesini hedefliyoruz. Uzun vadeli hedefimiz, 2031 yılı itibarıyla yalnızca kendi üretimimizle yıllık bin ton seviyesine ulaşmak ve Türkiye'nin en büyük yaban mersini üreticisi ve tüccarı olmak. Bunun yanında sözleşmeli üretim modelimizi yaygınlaştırarak bölgedeki üreticileri de bu büyüme hikayesine dahil etmeyi planlıyoruz" diye hedeflerini paylaştı.

20'nci yılını kutlayacak

Tarımsal emtia piyasalarındaki iş yolculuğuna 2007 yılında pamuk ticareti ile başlayan DCT Trading, önümüzdeki yıl kuruluşunun 20'nci yılını kutlayacak. İlk yıllarda yurt dışından ve özellikle Yunanistan'dan temin ettiği balya pamuğu Türk iplik üreticileri ve tekstilcilere servis eden şirket, yıllar içerisinde faaliyet alanını zamanda Brezilya, Amerika, Türk Cumhuriyetleri, Pakistan, Çin, Endonezya gibi ülkelere kadar genişletti. DCT Trading faaliyetlerini yıllar içerisinde farklı emtialara da kaydırdı. Dünyanın muhtelif ülkelerinden temin ettiği buğday, pirinç, mısır gibi tarım emtialarını da alıcıları ile buluşturdu. Levent Sadık Ahmet, 2015'te ata toprakları olan Batı Trakya'da kiraz üretimine başladı. Ardından faaliyete geçen Bluefarm, 200 dönüm arazi üzerinde Yunanistan'ın ve yakın bölge ülkelerinin en büyük yaban mersini üreticisi oldu.