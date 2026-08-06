DeepSeek, yapay zeka hizmetlerinde fiyat artışına gidiyor

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DeepSeek, V4 Flash yapay zeka modeline yönelik fiyatlandırmasını güncelleyeceğini açıkladı. Hâlihazırda milyon girdi tokeni için 0,14 dolar, milyon çıktı tokeni için ise 0,28 dolar ücret alan şirket, yeni tarifeyle birlikte ücretlerde kayda değer bir artışa gidileceğini duyurdu. Zam oranlarına ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, yeni fiyatlandırmanın mevcut maliyet yapısında önemli değişiklikler yaratacağı belirtildi.

DeepSeek’in mevcut fiyatları, Çinli rakibi Moonshot’ın Kimi K3 modeli ile Anthropic’in Fable 5 platformuna kıyasla oldukça düşük seviyelerde bulunuyor. Kimi K3’te milyon girdi ve çıktı tokeni ücretleri 3 dolar ve 15 dolar, Anthropic’in hizmetinde ise 10 dolar ve 50 dolar seviyesinde uygulanıyor.

DeepSeek’ten yapay zekada dev yatırım

DeepSeek’in İç Moğolistan’da 1 gigavat yapay zeka hesaplama kapasitesine sahip veri merkezi kurmayı planladığı, ayrıca bu yıl içinde olası halka arz hazırlıkları ve büyük ölçekli finansman sürecini sürdürdüğü bildirildi. Nvidia CEO’su Jensen Huang, bu büyüklükte ve en gelişmiş yapay zeka hızlandırıcılarıyla donatılmış bir veri merkezinin yaklaşık 50 milyar dolar yatırım gerektirebileceğini açıklamıştı.

Şirketin açık lisansla sunduğu V4 Flash modelinin farklı servis sağlayıcılar tarafından da kullanılabiliyor olması, fiyat artışlarının ardından kullanıcıların alternatif platformlara yönelmesine imkan tanıyabilecek unsurlar arasında yer alıyor.