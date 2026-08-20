DeFacto, pırlantayla mücevher sektörüne girdi

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Hazır giyimden aksesuara ve kozmetiğe uzanan ürün gamını genişleten ulaşılabilir moda markası DeFacto, pırlanta satışına başladı. Şirket, ilk etapta 22 mağazasında ve online kanallarında pırlanta ürünlerini tüketiciyle buluşturuyor. Uygun fiyat politikasıyla satışa sunulacak koleksiyonda farklı tasarım ve fiyat seçenekleri yer alıyor. DeFacto’nun e-ticareti stratejik öncelikleri arasında konumlandırdığı bilinirken, şirket Türkiye’de 321 mağazayla faaliyet gösteriyor. Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan DeFacto CEO’su İhsan Ateş, pırlanta satışının şirketin “lüksü ulaşılabilir hale getirme” stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi. “Pırlantılar gerçek ama fiyatlar DeFacto” diyen Ateş, yeni kategorinin geçici bir iletişim çalışması olmadığını, sürdürülebilir bir proje olarak kurgulandığını belirtti. Ateş, pırlanta fikrinin ilk gündeme geldiğinde şirket içinde de “Ne alaka şimdi pırlanta?” tepkisiyle karşılandığını ancak DeFacto’nun kadın müşterisinin ihtiyaçlarına bütünsel bakmaları nedeniyle kategorinin doğal bir uzantı olduğuna karar verdiklerini anlattı. Kadın müşterinin yalnızca kıyafet değil; makyaj, saç, ayakkabı, çanta, aksesuar ve mücevherle birlikte bir bütün olarak görünümünü tasarladığını ifade eden Ateş, “Kıyafet, aksesuar, kozmetik, takı ve mücevher aslında birbirinden ayrışmayan bir bütün. Biz de bu bütünle ilgileniyoruz” dedi. Şirketin mücevher alanındaki ilk adımı da yeni değil. Ateş, son üç yılda kozmetik kategorisine girdiklerini ve farklı markalarla iş birlikleri yaptıklarını belirterek, mücevher tarafında da geçen yıl Reis Kuyumculuk ile bir iş birliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu deneyimlerin müşterilerden olumlu karşılık bulmasının pırlanta yatırımında etkili olduğunu kaydetti.

"Lüksü demokratikleştirerek daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz"

DeFacto’nun pırlanta hamlesinin temelinde ise lüks ürünleri daha geniş bir tüketici kitlesine ulaştırma hedefi bulunuyor. Ateş, “Bizim marka olarak var oluş sebebimiz müşterilerimiz için lüksü ulaşılabilir, erişilebilir hale getirmek. Lüksü daha demokratikleştirmek bizim için stratejik bir odak alanı” diye konuştu. Projenin bir iletişim kampanyasından ibaret olmadığını vurgulayan Ateş, pırlantanın DeFacto’nun ürün gamında kalıcı bir kategori olacağını belirtti. Doğal taşlara ve doğal materyallere yönelik küresel eğilimin de bu kararda etkili olduğunu ifade eden Ateş, daha erişilebilir pırlanta ürünlerinin pazarda fırsat oluşturduğunu söyledi. Ateş, pırlanta projesinin yaklaşık bir yıl önce şekillenmeye başladığını ve bu süreçte tasarım, koleksiyon, pazarlama ve lojistik dahil olmak üzere şirket içinde yeni bir operasyon kurgulandığını belirtti.

Fiyatı en baştan belirliyor

DeFacto’nun uygun fiyat stratejisinde ise şirketin diğer ürünlerinde de kullandığı “design to value” yaklaşımı öne çıkıyor. Ateş, tasarım aşamasında müşterinin satın alma kararını etkilemeyen ancak maliyeti artıran unsurları ayıkladıklarını söyledi. DeFacto’nun fiyatlama sisteminin klasik perakende anlayışından farklı olduğunu anlatan Ateş, “Normalde ürünü mal edersiniz, üzerine bir kar koyar ve perakende fiyatını belirlersiniz. Biz ise baştan müşterimiz bu ürüne ne kadar bedel öder diye bakıyoruz. Bu bedeli nasıl gerçekleştiririz, ona göre giderlerimizi ve ürün maliyetlerimizi şekillendiriyoruz” dedi. Bu modelde daha düşük maliyet, yüksek verimlilik ve satın alma gücünün birlikte kullanıldığını belirten Ateş, tasarımda da müşterinin ihtiyaç duymadığı unsurların elendiğini söyledi. Böylece piyasa fiyatlarının çok daha altında ürünler sunabildiklerini ifade eden Ateş, aynı yaklaşımın pırlanta kategorisinde de uygulanacağını kaydetti.

İlk koleksiyon basic parçalardan oluşuyor

DeFacto’nun pırlanta koleksiyonu 2-3 aşamada genişletilecek. İlk koleksiyonun daha temel ve günlük kullanıma uygun parçalardan oluştuğunu belirten Ateş, ilerleyen dönemde ürün çeşitliliğinin artırılacağının sinyalini verdi. Hali hazırda koleksiyon 40 parçadan oluşuyor. Şirket böylece giyim, kozmetik, aksesuar ve mücevheri aynı müşteri deneyimi içinde buluşturmayı hedefliyor. İlk etapta 22 mağaza ve online kanallarda başlayan pırlanta satışının, müşteriden gelecek geri bildirimler doğrultusunda yaygınlaştırılması planlanıyor.

Pırlanta koleksiyonu 40 parçadan oluşuyor

DeFacto’nun gerçek pırlantaların kullanıldığı yeni koleksiyonu 40 parçadan oluşuyor. Koleksiyonda yüzük, küpe, kolye, zincir ve ip bilekliklerin yanı sıra tektaş ve beştaş modeller yer alıyor. Günlük kullanıma yönelik sade tasarımlardan klasik pırlanta modellerine uzanan koleksiyonda her ürün, kendisine özel JTR pırlanta ve mücevher derecelendirme raporuyla sunuluyor. 2004 yılında kurulan DeFacto, 500’ün üzerinde mağazası ve online operasyonlarıyla faaliyet gösteriyor. Marka, hazır giyim faaliyetlerinin yanı sıra DeFacto Teknoloji bünyesindeki 300’ü aşkın yazılım geliştiriciyle teknoloji ve çoklu kanal altyapılarına yönelik çalışmalar yürütüyor. DeFacto’nun DeFacto Kids, DeFacto COOOL, DeFacto Modest, DeFacto LIFE, DeFacto Studio, DF Plus ve Fall in Love olmak üzere farklı kategorilere yönelik alt markaları bulunuyor. Şirket, pırlanta kategorisiyle birlikte hazır giyim dışındaki ürün gruplarındaki varlığını da güçlendirmeyi hedefliyor. Yeni koleksiyonun satış performansı ve müşteri geri bildirimleri, kategorinin daha fazla mağazaya yaygınlaştırılmasında belirleyici olacak.