Defne yaprağında Çin pazarı açıldı: Yıllık 60 milyon dolarlık ihracat hedefi

Türkiye ile Çin arasında defne yaprağı ihracatına ilişkin protokol, Tarım ve Orman Bakanlığında imzalandı. İmzaların atılmasının ardından Bakan Yumaklı tarım diplomasisin önemine değinerek yapılan ve yapılacak anlaşmalara dair değerlendirmelerde bulundu.

"Yıllık 60 milyon dolarlık bir ihracatımız söz konusu"

Son zamanlarda tarım diplomasisi konusunda çok önemli temaslar halinde olunduğunu belirten Yumaklı, "Bugün de ülkemizde Çin heyetini ağırladık. Geçtiğimiz yıl ekim ayında anlaşmalar imzalamak için Çin'e bir günlüğüne bir ziyaretimiz olmuştu. Orada başta badem olmak üzere farklı ürünler için protokoller, sözleşmeler imzaladık. Bugün Çin heyetiyle birlikte ülkemizin üretiminde öncü ürünlerden, katma değerli ürünlerden birisi olan defne yaprağıyla ilgili protokoller imzalanmış oldu. Yıllık yaklaşık 60 milyon dolarlık bir ihracatımız söz konusu. Sadece ürün bazında bakmıyoruz. Bu tür protokoller, anlaşmalar ülkemizde üretilen diğer ürünlerin de farklı pazarlara ulaşması için son derece önemli oluyor. Özellikle Çin pazarının bu manada ülkemizde üretilen tarım ürünleri açısından önemli bir payı var, olacak. Bundan sonra da bu tür anlaşmalara devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Çin'e ihracatımız sadece bu ürünlerle sınırlı olmayacak"

Aynı zamanda Çin ile kanatlı eti konusunda da görüşmelerin devam ettiğini vurgulayan Yumaklı, "Burada da yakın zamanda iyi haberleri vermiş olacağız. Çin'e ihracatımız sadece bu ürünlerle sınırlı olmayacak. Su ürünleri de başta olmak üzere yine diğer bütün ürünlerimizin ihracatı için görüşmeye devam ediyoruz. Burada tarım diplomasisinin önemini ve ikili işbirliklerini ifade etmek istiyorum. Özellikle teknoloji ve bilgi deneyim aktarımı da bunların yanı sıra devam etmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"Gübreyle ilgili Rusya'yla görüşmeler tamamlandı"

Bakan Yumaklı, dün bir bakan yardımcısının heyetle birlikte Rusya'da olduğunu dile getirerek, "Özellikle tarımsal üretimin yeniden başlayacağı, ekim ayından itibaren tarımsal girdiler arasında çok önemli yeri olan gübreyle ilgili hazırlıklarımıza çok öncesinde başlamıştık. Bu konuda önemli bir tedarikçi olan Rusya'yla ilgili de arkadaşlarımız görüşmelerini tamamladılar. Orada da gerekli imzalar atıldı. Sadece Rusya değil gübreyle alakalı, özellikle tedarik konusunda önemli ülkelerle görüşmelerimiz, çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız herhangi bir şekilde ekim dönemi geldiğinde ülkemizde herhangi bir problemin olmamasını sağlamak" diye konuştu.

Yumaklı, bir bakan yardımcısının da FAO toplantıları kapsamında su ürünleri konusunda İtalya'nın başkenti Roma'da temaslarda bulunduğunu belirterek, gerçekleştirilen ziyaret ve anlaşmaların Türkiye'deki üretimin hem iç piyasada hem de yurt dışı tedarik yoluyla ihracatta önemli bir yere sahip olduğunu gösterdiğini ifade etti.

"Ürettiğimiz ürünlerin katma değerli ihracatını sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Gelecek haftalarda Almanya Tarım Bakanı'nın Türkiye'ye geleceğini söyleyen Yumaklı, "Tarım diplomasisi konusunda hem ülkemizin üretimi hem de üreticilerimizin katma değerli ürün ihraç edebilmeleri açısından bütün çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Hasadın sonlarına geldiğimiz bu dönemde yeni dönemin planlamasını yapmak, girdilerden herhangi bir şekilde sorun olmamasını sağlamak ve ürettiğimiz ürünlerin katma değerli bir şekilde ihracatını sağlamak için de çalışmalarımıza devam

Bakan Yumaklı, aynı zamanda şu ifadelere yer verdi:

"Ülkeler arasındaki anlaşmalar özellikle bizim içeride ihtiyaç duyduğumuz ve üretmediğimiz, üretemediğimiz gübrelerin teminiyle alakalı ülke garantilerini içeriyor. Biz bu konuda kendi ülkemizde de zaman zaman girdilerle alakalı ya da farklı hususlarda ihracatla ilgili bir takım kotalar ve yasaklar koyabiliyoruz. Aynı şekilde Rusya da bunu yapıyor. Bizim yaptığımız anlaşma ülkemizin ihtiyacı olan gübre ham maddelerini ve gübrenin kendisine ithalatıyla ilgili Rusya'nın herhangi bir şekilde bir kota veya sınırlama uygulamayacağı yönündeydi. Hem sektörden de bakanlık temsilcilerimiz de ziyarette oldular. Herhangi bir şekilde girdiler de bir sıkıntı yaşanmamasını sağlamaya gayret ediyoruz."